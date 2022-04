Resultado Real Madrid – Espanyol online gratis | Gol de Rodrygo en el partido de La Liga hoy en vivo

El Real Madrid recibe al Espanyol en el Santiago Bernabéu, este sábado 30 de abril, en duelo correspondiente a la jornada 34 de la Liga Santander, a partir de las 16:15 horas. El conjunto de Carlo Ancelotti tiene el título de la Liga a punto: le basta un empate ante el cuadro perico para recibir la copa de campeones de la Liga Santander 2021/2022. Sigue en directo y online el partido de la Liga entre el Real Madrid y el Espanyol.

Real Madrid – Espanyol, en directo:

Minuto 33. El Madrid se adelanta en el Bernabéu

Gran conexión entre Marcelo y Rodrygo. Encontró el hueco entre los dos defensores el capitán del conjunto blanco y Rodrygo definió a la perfección con la derecha al segundo poste. Gana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Minuto 32. ¡Gol de Rodrygo!

GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOL DE RODRYGO. REAL MADRID 1- O ESPANYOL

Minuto 30. Asensio reclama una falta

Encaraba el área Asensio, pero le bloqueó el paso claramente Cabrera, desentendiéndose del balón. El balear reclamó la falta, también la grada del Bernabéu, pero el árbitro no vio nada punible.

Minuto 28. Tiro de Marcelo

Partido de momento tranquilo para los blancos, le basta el empate al Real Madrid para salir campeón de Liga en el Bernabéu. Ha llegado el primer tiro de Marcelo, pero atrapó sin problemas el guardameta del Espanyol.

Minuto 21. ¡Mariano, de cabeza!

¡Vaya balón le ha puesto Modric a Mariano! Se elevó el delantero para rematar de cabeza pero le sale algo desviado y no encuentra la portería de Diego López.

Minuto 20. ¡RDT!

Intentó sorprender desde fuera del área Raúl De Tomás, despejó el guardameta del Real Madrid.

Minuto 17. Atrapa Diego López

Se equivocó Camavinga con un balón colgado al área que acabó directamente en las manos del portero del Espanyol.

Minuto 12. ¡A punto de hacer el primero el Madrid!

Balón colgado de Ceballos al segundo palo, buscó el otro palo Casemiro y por ahí apareció Mariano de cabeza, pero el poste repele el esférico. REAL MADRID 0 – O ESPANYOL.

Minuto 7. La grada apoya a Cristiano

Bonito gesto de la grada del Santiago Bernabéu en el minuto 7, habitual homenaje a Juanito, hoy se han acordado de Cristiano Ronaldo, coreando su nombre, para dar su apoyo al ex delantero blanco después de que hace unos dpias perdiera a uno de los hijos que esperaba.

Minuto 7. Atrapa por arriba Courtois

Buscaba el gol el Espanyol en el saque de esquina, tapó bien Marcelo y Courtois se encargó de atrapar el balón por arriba.

Minuto 6. Córner para el Espanyol

Disparo de Vilhena que toca en Casemiro antes de salir. Saque de esquina para el cuadro perico.

Minuto 2. ¡Buen robo y pase de Modric!

Robó un balón Luka Modric y le dio un pase vertical a Mariano. Se entretuvo un poco el delantero para armar el disparo y terminó echándosele encima el defensa del Espanyol. Saque de esquina para los blancos.

¡Rueda el balón en el Santiago Bernabéu!

¡Ya rueda el balón en el verde del Santiago Bernabéu! ¡La pone en movimiento el Espanyol! ¡Partido por la Liga!

16:14. ¡Saque de honor de Nadal!

¡Nadal realiza el saque de honor y recibe la ovación del Santiago Bernabéu!

16:13. ¡Ya saltan los jugadores!

¡Jugadores en el campo! Ya sobre el césped del Bernabéu los jugadores del Real Madrid y del Espanyol.

16:11. Nadal, en el Santiago Bernabéu

Partidazo el que se avecina en el Santiago Bernabéu y para hacer el saque de honor nada más y nada menos que Rafa Nadal, seguidor confeso del Real Madrid además de socio de honor del club blanco. El ganador de 21 Grand Slams pisará la alfombra del Bernabéu y hará el saque de honor previo a un duelo en el que el conjunto blanco busca salir campeón de esta Liga Santander 21/22.

El de Manacor está en el túnel de vestuarios saludando a los jugadores antes de saltar al campo. No será el único tenista madridista que presencia en vivo este Real Madrid – Espanyol, también estará en el palco Carlos Alcaraz. ¡Nadie quiere perderse este partido de la Liga! ¡Ambientazo en el Santiago Bernabéu!

16:08. Munuera Montera, el árbitro

El andaluz José Luis Munuera Montera será el encargado de dirigir este Real Madrid – Espanyol, mientras que en la sala VOR estará el colegiado canario Alejandro Hernández Hernández.

16:05. El Juvenil A ofrece la Copa del Rey

El Juvenil A del Real Madrid ha salido al césped del Santiago Bernabéu para ofrecer a la afición el título de campeones de la Copa del Rey.

16:01. Moreno: “Queremos sumar los tres puntos”

Vicente Moreno, técnico del Espanyol, aseguró en rueda de prensa que vienen al Santiago Bernabéu con el ánimo de ganar. “Antes de jugar un partido se piensa en ganar, luego ya veremos lo que se puede dar. Siempre hay excepciones cuando juegas un partido, pero nosotros queremos sumar los tres puntos. Luego ya veremos lo que pasa. Lo hemos preparado y tenemos la cabeza con la idea clara de sumar la victoria. Puedes jugar con uno menos, uno más, puedes estar bien o no, y dependiendo de muchos factores puedes terminar el partido y decir que hemos sumado un punto y no es malo”, dijo el técnico perico.

15:57. Ancelotti, a por el repóker

El técnico del Real Madrid podría convertirse en el primero que gana las principales cinco ligas europeas. Ancelotti no quiso hablar de ello por ser “supersticioso”, aunque es evidente que es algo que no pierde de vista. Esta tarde puede llegar su primera Liga española, mientras que ya cuenta con un Scudetto, una Ligue 1, una Premier y una Bundesliga en su vitrina particular.

15:51. Un ‘match ball’ para Ancelotti

Con argot tenístico definía Ancelotti cómo afrontan los jugadores del Real Madrid este partido ante el Espanyol, el primer encuentro que les brinda la posibilidad de salir campeones de la Liga Santander. «Tras el partido ante el City los jugadores ya pensaban en el Espanyol. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Ojalá lo podamos hacer mañana», decía el técnico italiano, por hoy, en la rueda de prensa que dio este viernes.

15:45. ¿Habría celebración del Real Madrid?

Si el Real Madrid sale campeón esta misma tarde del duelo ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu, sí habría una fiesta para celebrar la Liga de los blancos. Los jugadores del Real Madrid celebrarían el título con la afición en el campo del feudo madridista y después realizarían un trayecto en autobús descapotable camino hacia la Cibeles, habitual lugar de festejo de los títulos madridistas, donde se encontrarían con el resto de la afición.

15:41. ¡Saltan a calentar los jugadores!

¡Ya sobre el césped del Santiago Bernabéu los jugadores del Real Madrid para iniciar el calentamiento! A continuación lo harán también los del Espanyol. ¡Poco más de media hora para vivir en directo el partido de la Liga!

15:37. ¡A por la 35ª Liga blanca!

El Real Madrid podría recibir esta misma tarde la copa de campeón de la Liga 2021/2022. Sólo necesita sacar un punto en la visita del Espanyol al Santiago Bernabéu para cantar el alirón. El equipo de Carlo Ancelotti se ha mantenido como líder de la Liga Santander y llega a esta jornada 34 de la Liga con un colchón de 15 puntos sobre el segundo clasificado. Por ello, sólo necesita un punto en las próximas cinco jornadas, un punto que podría llegar esta misma tarde en Chamartín. La afición blanca está preparada para arropar a su equipo y poner su granito de arena para cantar esta misma tarde el alirón. Afición y equipo, unidos para levantar la 35ª Liga blanca.

15:29. Rotaciones en el Real Madrid

El técnico italiano ha decidido rotar esta tarde para el partido ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu. Además de los necesarios cambios en defensa por las bajas de Alaba, Nacho y Militao, Ancelotti también ha optado por dar descanso a Benzema y Vinicius y saldrán de inicio Mariano y Marco Asensio, acompañando a Rodrygo.

Quien no tiene descanso es Luka Modric, que estará en el once en el Bernabéu. Tarde especial para Vallejo que debuta como titular y estará de pareja de central de Casemiro, mientras que Marcelo recupera su sitio en la banda y lucirá el brazalete de capitán en una tarde en la que aspira a salir como el jugador más laureado de la historia del Real Madrid.

15:24. ¡El once del Espanyol!

El Espanyol sale con: Diego López, Cabrera, Calero, Sergi Gómez, Aleix Vidal, Darder, Melendo, Herrera, Vilhena, Raúl De Tomás y Puado.

👥 ALINEACIÓ | El nostre onze per al partit d’avui! 👊⚽️ ¡Adelante, Mágico!#RCDE | #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/5wgoJb7CEl — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 30, 2022

15:20. ¡El once del Real Madrid!

El Real Madrid sale con: Courtois; Lucas Vázquez, Vallejo, Casemiro, Marcelo; Camavinga, Ceballos, Modric; Asensio, Rodrygo y Mariano.

15:18. ¡Ya tenemos alineaciones!

Ya tenemos las alineaciones oficiales para el Real Madrid – Espanyol, partido que se va a disputar a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. ¡Vamos con ellas!

15:15. ¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Ya estamos por aquí para vivir en directo y online el partido de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Espanyol. ¡Se respira felicidad en el ambiente y que es que el conjunto blanco está a un solo punto de proclamarse oficialmente campeón de esta Liga Santander 2021/2022 a falta de aún otras cuatro jornadas por disputarse! Al conjunto blanco le basta el empate para cantar el alirón esta misma tarde.

El Real Madrid afronta esta 34ª jornada de la Liga Santander recibiendo al Espanyol en casa en el Santiago Bernabéu, en una tarde en la que esperan poder brindarle a su afición su 35º título de la Liga. El equipo de Carlo Ancelotti sólo necesita un punto para decidir el campeonato, es decir, un empate con el cuadro catalán les bastaría para salir campeones de la Liga. El técnico italiano llega con algunas bajas: Militao y Nacho, por sanción, más Bale, Jovic, Alaba o Hazard, por lesión. Además, se esperan rotaciones en el once habitual pensando en el próximo partido del miércoles en la Champions League.

El Espanyol llega al Santiago Bernabéu en una parte tranquila de la tabla, son 13º, con nueve puntos por encima del descanso que ahora marca el Granada y fuera de cualquier oportunidad de alcanzar puestos europeos. Vienen de encajar dos derrotas consecutivas en Liga, después de haber encadenado varias semanas anotando en el campeonato regular.

Enseguida conoceremos las alineaciones del Real Madrid – Espanyol, contaremos la última hora de una tarde en la que el conjunto blanco busca cantar el alirón en el Santiago Bernabéu y, por supuesto, una vez eche a rodar el balón de la Liga, contaremos el minuto a minuto, resultado y goles del partido. ¡Comenzamos!

El Real Madrid – Espanyol, correspondiente a la jornada 34 de la Liga Santander, se disputa este sábado 30 de abril a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El partido se puede ver a través del canal Movistar La Liga. Además, en OKDIARIO encontrarás el minuto a minuto, resultado en vivo y goles del Real Madrid – Espanyol hoy en vivo.