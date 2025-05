Flick antes del Clásico: «Lewandowski y Balde no serán titulares»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo del decisivo Clásico de Liga que se disputa este domingo en el Olímpico de Montjuic entre el Barcelona y el Real Madrid. El equipo culé le saca cuatro puntos a los blancos a falta de cuatro jornadas y si ganan dejarían el campeonato prácticamente sentenciado.

«Estamos bien. Después de la derrota en Milán no es fácil. Pero hemos hablado de lo que queremos hacer en las próximas semanas. Y un partido como este Clásico es muy importante para nosotros. Queremos demostrar lo que podemos hacer. Los jugadores están muy bien», comenzó señalando el entrenador del Barcelona.

Sobre Lewandowski y Balde: «No creo que salgan de inicio. Después de este partido, nos quedan tres encuentros más. Gerard y el resto de jugadores lo están haciendo muy bien, tenemos que ir con mucho cuidado. Creo que en la segunda parte pueden tener minutos. Balde ya está listo».

«Hemos hablado con los jugadores para saber sus sensaciones, lo hacemos abiertamente. En un partido como el clásico tenemos que estar al 100%, activos, con intensidad, dominante. Es un equipo fantástico, pero jugamos en casa. En cada momento del partido, los aficionados saben lo que necesitamos», comentó el técnico blaugrana.

«Szczesny será titular contra el Real Madrid», confirmó el entrenador azulgrana.

«La Liga es el título más honesto. Tienes que jugar 38 partidos a un gran nivel. Si llegas al final de temporada en lo más alto de la tabla, es lo más honesto», dijo el entrenador blaugrana.

«Si le preguntas a los jugadores, siempre lo querrán ganar, es un Clásico. No importa lo que ocurra en la clasificación», comentó sobre las ganas de ganarle al Real Madrid este domingo.

«Tenemos cuatro partidos y vamos a centrarnos en cada partido. El de mañana, es el primero, el más importante para los aficionados, jugadores y para mí también. No tiene nada que ver con el hecho de que los jugadores carezcan de la energía. En los últimos 4-5 meses, los jugadores han hecho un trabajo fantástico», valoró sobre su equipo Flick.

Más de Flick antes del Clásico

Sobre si este es el Clásico más importante de la temporada: «Cuando uno juega este tipo de partidos, el Madrid también tratará de ganar. Para nosotros, no me preocupa la situación en la tabla, tenemos que ganar. Esa es nuestra mentalidad, cómo salimos desde el inicio. Nos centramos en este partido, nada más».

Respecto al papel de Eric y Gerard en los laterales: «Podemos ver que ambos jugadores son muy profesionales y han mejorado muchísimo desde el inicio de temporada. No me sorprende. Cuando ves a Gerard jugando una semifinal de la Champions… Hizo un partido fantástico. Echamos de menos a Balde, ha estado a gran nivel. Es una buena noticia tenerlo. Siempre hablo de Eric, me encanta su actitud y mentalidad. Cuando le digo que juegue de ‘2’, de central o de ‘6’, no tiene ningún problema. Sabe jugar con o sin balón y, además, puede marcar goles».

«Podríamos ver las dos caras. Cuando hemos jugado contra ellos, nos hacen marcaje al hombre, se les da muy bien la transición. Tienen un sistema ofensivo formidable», sobre el esquema que podría utilizar el Real Madrid.

«Cuando empezamos, tenía clara la filosofía que quería implementar, al principio teníamos alguna duda porque era un estilo distinto. Lo que normalmente se ve es la línea defensiva, pero hay que presionar dónde esté el balón; saber quién empieza la dinámica, quién sigue para recuperar la posesión. Vimos algunas dudas, pero el equipo se ha adaptado muy bien. También han ido mejorando, creo que están contentos con el estilo de juego. Cuando yo lo veo, cómo entrenan, su calidad… Estoy contento con la intensidad en los entrenamientos, la focalización… Creo que podemos ver los resultados», añadió el entrenador del Barça.

Sobre Szczesny: «Es el trabajo de Deco, yo no me encargo de los contratos. Tiene una gran personalidad, positivo, mantiene la calma, a veces fuma un poco, pero él es así. Está en la edad adecuada y está muy relajado. Creo que le gustaría quedarse en Barcelona. En el caso de Lewandowski, le queda un año más, ya veremos lo que pasa».

«Iñigo Martínez es un gran líder dentro del campo. Y está en una de sus mejores temporadas como futbolistas», culminó.