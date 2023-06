La estadística avanzada señala a los cinco mejores sustitutos para Benzema

Karim Benzema ya es historia en el Real Madrid. La marcha del vigente Balón de Oro a Arabia Saudí abre un hueco muy importante en la punta del ataque y el equipo blanco sabe que está obligado a realizar fichajes ofensivos de cara a la próxima temporada, más allá de las llegadas ya confirmadas de Jude Bellingham o Brahim Díaz. La estadística avanzada analiza datos y concluye cuáles son los cinco mejores candidatos para reemplazar al francés.

Kylian Mbappé es el delantero más deseado por el madridismo, y el más parecido en características de juego a Benzema. Según Driblab, las coincidencias entre ambos delanteros asciende a un 89 por ciento. Más allá de los goles que aportaría el cuatro veces máximo goleador de la Ligue 1, Mbappé es un delantero con grandes números asociativos al igual que Benzema.

El jugador del PSG completa 31,6 pases cada 90 minutos, registro muy parecido a los 37,3 del ex madridista, participando ambos en más de 55 acciones con balón por partido. En cuanto a los pases en el último tercio, Benzema realiza tres más cada 90′ que el parisino, estando los dos muy por encima de la media de los delanteros de las 5 grandes ligas (8,7).

El brasileño Roberto Firmino, actualmente libre, es quizás el prototipo de delantero más similar a Benzema. Siempre han compartido similitudes en el estilo de juego, siendo más mediapuntas que delanteros en sus respectivos equipos. Las estadísticas así lo demuestran, con un 87 por ciento de coincidencias entre ambos a nivel estadístico.

Tan sólo en conducciones progresivas, apartado en el que el francés casi dobla a Firmino (2,5 cada 90′ por 1,4) la balanza se decanta claramente en favor de uno. Se encuentran ambos muy por encima de la media de los delanteros europeos en pases en el último tercio (19,6 vs 11,6), pases completados (37,3 vs 28,9) y acciones con balón (55,6 vs 51,7), en todos estos apartados ligeramente superior Benzema. El porcentaje de remates a puerta del ex del Liverpool es el único apartado en el que supera al ya jugador del Al Ittihad saudí.

Kane, Mané… y Muani

El inglés Harry Kane siempre sale en estas apuestas y ha sido posiblemente el nombre que ha sonado con más fuerza como sustituto para Benzema. El del Tottenham inglés es un delantero más que consagrado, y esta temporada, por segunda vez en su carrera, ha llegado a los 30 goles en Premier. Pero Kane es, como Benzema, mucho más que un goleador.

El estilo de delantero de ambos es muy similar, aunque con mejores datos en casi todo en el caso del francés. La cantidad de acciones en el área rival (7,8 vs 4,5 cada 90′) y la efectividad en el pase (87% vs 72%) son las estadísticas más desfavorables para el del Tottenham aunque, en eficacia en el área, Kane mejora notablemente al francés.

Sadio Mané no ha tenido su mejor año en el FC Bayern al que recaló tras ser pivotal en el Liverpool. El senegalés ha sido el último nombre en aparecer en escena y, a sus 31 años, su calidad y su nivel futbolístico está fuera de toda duda. Extremo puro durante casi toda su carrera, ha jugado sus últimas campañas en la posición de ‘9’, convirtiéndose en un delantero asociativo, con desborde y gol.

A nivel cuantitativo, incluso ha superado los registros de acciones en área rival cada 90′ (8,1 vs 7,7) así como en el número de regates completados (1,4 vs 0,9). Además, comparten registros en goles esperados por remate (0,15) y asistencias esperadas por partido (0,2), siendo superior Benzema en apartados asociativos como acierto en el pase y pases clave por partido.

Finalmente, hay otro nombre a tener en cuenta, el del delantero francés del Eintracht alemán, Kolo Muani. Es el más desconocido para el público, pero sus registros esta temporada con su equipo han sido sobresalientes. En su primera temporada en Alemania ha conseguido marcar 15 goles y repartir 11 asistencias, mostrando su capacidad para generar goles ya sea a partir del remate o el pase. Eso sí, es de los candidatos el que más lejos se encuentra del astro francés en cuanto a números, acercándose a ellos mucho más en la distribución que en la finalización.