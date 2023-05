El Real Madrid piensa en Firmino

El Real Madrid tiene planeado fichar un 9 en el próximo mercado de fichajes y Firmino es uno de los nombres que están encima de la mesa de la directiva blanca. El jugador brasileño acaba contrato este verano con el Liverpool y no seguirá en Anfield.

La última temporada de Benzema exige al Real Madrid reforzar la delantera a la espera de la llegada de Endrick en el próximo verano de 2024 y por ello en el club blanco estudian el mercado con el objetivo de cerrar un 9 de garantías que tenga rendimiento inmediato. Y el nombre de Firmino parece que está ahí.

Así lo informó en exclusiva Fabrizio Romano. Según el periodista, el Real Madrid estaría considerando, entre otros cuatro o cinco nombres, el fichaje de Firmino para reforzar la delantera. También deja claro que no hay negociaciones en curso y que sólo hay conversaciones internas en el club.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.

Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023