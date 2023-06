Ya es oficial. Karim Benzema es nuevo jugador del Al Ittihad de Arabia Saudí. El equipo árabe lo hizo oficial a través de un comunicado oficial en sus redes sociales y el delantero francés vestirá la camiseta negra y amarilla durante las próximas tres temporadas, hasta 2026, a razón de unos 100 millones de euros por cada año.

El capitán blanco se embarca en esta nueva aventura en Arabia Saudí después de recibir esta mareante oferta. Cuando parecía que el delantero francés iba a continuar una temporada más como capitán del Real Madrid, llegó el Al Ittihad para ofrecerle unas condiciones prácticamente irrechazables. Además, contará con un papel fundamental como embajador del Mundial de fútbol de Arabia Saudí en el año 2030.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023