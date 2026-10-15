Espí, pocos minutos y muchos goles

Carlos Espí no necesita un partido entero para cambiarlo. A veces le bastan unos minutos, un balón suelto y una oportunidad. El delantero del Real Madrid está convirtiendo sus apariciones en una colección de goles importantes. Marcó contra el Espanyol, decidió en Elche y encendió la remontada de Roma. Tres tantos y una frecuencia que impresiona: aproximadamente un gol cada 14 minutos. Mourinho tiene en el banquillo a un futbolista que está haciendo mucho ruido con muy poco tiempo.

Lo del valenciano tiene un valor añadido: sus goles llegan cuando el Madrid está al límite. No engordan una goleada ni redondean una noche cómoda. Aparecen con el marcador apretado, con el reloj corriendo en contra y con el equipo buscando una solución. Espí está aprendiendo a vivir en ese escenario de máxima exigencia. Hasta ahora, responde.

En el Olímpico volvió a demostrarlo. Entró con el Real Madrid perdiendo 3-1 y encontró dentro del área el balón que abrió la remontada. Estuvo atento al rechace, se anticipó y marcó. Después llegaron el empate de Endrick y el tanto de Rüdiger, pero el primer golpe lo dio él. Cuando la Roma empezaba a celebrar, Espí devolvió al Madrid al partido.

Un instinto que recuerda a los grandes revulsivos

Su irrupción invita a recordar a Chicharito y Morata, delanteros que entendieron la dificultad de competir con las estrellas y encontraron la manera de resultar importantes desde el banquillo. Entrar, interpretar lo que necesita el equipo y aprovechar una ocasión sin disponer de otras cinco para corregir. Espí está mostrando esa capacidad.

La comparación también alcanza a los grandes nombres del gol, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazário, por la facilidad con la que el valenciano está encontrando la portería en sus primeras oportunidades. Sus trayectorias pertenecen a otra dimensión, pero la voracidad del joven permite explicar la ilusión que está generando. Cada vez que salta al campo transmite la sensación de que puede pasar algo.

Ese es su mérito. No necesita que el partido se acomode a él. Entra cuando todo está desordenado, cuando los ataques se precipitan y cuando la urgencia amenaza con imponerse al fútbol. En medio de ese ruido, encuentra su sitio. Su físico le permite pelear con los centrales; su atención le lleva hasta el balón que decide la jugada.

Un promedio que impresiona incluso al lado de Haaland

Un gol cada 14 minutos es una frecuencia que llama la atención incluso al compararla con los registros de especialistas como Haaland o Lewandowski. También coloca el foco sobre la importancia de aprovechar el tiempo, más allá de acumular titularidades. Espí está ofreciendo una respuesta inmediata cada vez que Mourinho recurre a él.

La diferencia está en el recorrido. Los grandes goleadores sostienen su producción durante meses y temporadas completas. El valenciano acaba de empezar y tendrá que confirmar su eficacia con más participación, ante defensas menos castigadas y en partidos que exijan algo más que una intervención decisiva. Ese será el siguiente paso.

Por ahora, Mourinho ya tiene motivos para confiar. «Siempre tuve claro que Espí podía ser importante para nosotros», aseguró después de la victoria en Roma. El portugués recordó que no es fácil tener a Mbappé por delante, pero también dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades si el delantero mantiene esta respuesta.

Espí está haciendo su parte. Trabaja, espera y marca. No puede decidir cuánto juega, pero sí cómo aprovecha cada aparición. Y sus goles están convirtiendo una cuestión de minutos en un debate sobre oportunidades. El Madrid tiene un delantero que responde en las emergencias. Ahora quiere demostrar que también puede hacerlo con más tiempo.