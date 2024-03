Endrick mejora los números de Pelé y Ronaldo con Brasil

Endrick dejó una carta de presentación al estadio Santiago Bernabéu espectacular. Los madridistas, muchos, presentes en el coliseo blanco para ver en directo el partido que enfrentó a España y Brasil, pudieron ser testigos de la espectacular puesta de largo en la que será su casa a partir de la temporada que viene. No fue titular, pero saltó al terreno de juego tras el descanso y firmó 45 minutos más que destacables donde hizo un gol, mostró muchas de sus virtudes y, además, dejó claro que no tiene el más mínimo problema en ir al choque. Físico para hacerlo tiene de sobra.

Ante España, tardó sólo cinco minutos en ver portería. En hacer su segundo gol con la camiseta de la pentacampeona del mundo. Tras ver portería en un escenario histórico en Wembley para dar la victoria a Brasil frente a Inglaterra, en el escenario de los escenarios, como es el Santiago Bernabéu, volvió a ver portería para convertirse en el jugador brasileño que ha necesitado menos minutos para meter dos dianas con la canarinha.

El gol de Endrick, que supuso el empate al inicio de la segunda parte, llegó a la salida de un córner. La defensa de España despejó el balón a la frontal del área, pero allí estaba el joven delantero, que se inventó un precioso disparo ante el que nada pudo hacer Unai Simón. El balón golpeó en Le Normand y se desvió, pero el disparo del brasileño fue precioso.

Ronaldo Nazario necesitó 529 minutos para hacer sus dos primeros goles,

Pelé marcó las dos primeras dianas con Brasil en 64 minutos, mientras que Endrick ha sido capaz de meter sus dos primeros tantos en 49 minutos. Unos números que deja bien a las claras que tipo de jugador ha fichado el Real Madrid.

Endrick ha aprovechado al máximo los minutos que ha tenido con Brasil en estos dos partidos. El futuro jugador del Real Madrid ha jugado sus dos primeros partidos en Europa ante Inglaterra y frente a España, demostrando mucho de su potencial, aunque su techo todavía está lejos de conocerse.

Cuidado con Endrick

Lo que tienen muy claro en el Real Madrid y en Brasil es que van a cuidar al máximo a Endrick. A pesar de su potencial y el futuro que parece que va a tener por delante, nadie quiere olvidar que tan sólo tiene 17 años y que se debe ir paso a paso con él.

«Es un chaval que promete mucho. Que viene aumentando su nivel desde hace tiempo. Ha sido el protagonista de los momentos finales del campeonato brasileño el año pasado, haciendo partidos decisivos y brillantes. Tenemos que cuidarle para que lo tengamos en el campo en los momentos más importantes y que siga siendo decisivo como ha estado siendo», dijo Dorival Junior en rueda de prensa.

«Es un jugador que tiene una característica única, que es que en cada momento tiene el balón a su disposición para, con su colocación, movilidad y sensibilidad de área que tiene hacer daño. Es un jugador que si completa su formación podrá convertirse en un jugador que marque la diferencia», añadió.

El plan del Real Madrid

Endrick no seguirá los pasos de Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Ambos, antes de consagrarse en el primer equipo, pasaron por el Castilla, algo que no pasará, salvo giro radical de los acontecimientos, con el delantero centro. En el club blanco consideran que el joven de 17 años llega a Valdebebas con más poso que los dos anteriores. Sin ir más lejos, ya es internacional absoluto con Brasil, mientras que ninguno de los dos habían sido citados por la pentacampeona del mundo cuando aterrizaron en Valdebebas.

Vinicius llegó al en la temporada 2018-2019 y en ese primer curso jugó cinco partidos con el Castilla. De hecho, debutó antes con el segundo equipo madridista que con el primer equipo, con el que se estrenó un 29 de septiembre jugando 2 minutos el derbi madrileño contra el Atlético. Luego, llegó Solari y dejó para siempre el primer filial madridista para dar asentarse en el primer equipo.

Por otro lado, Rodrygo jugó tres partidos con el Castilla cuando llegó al Real Madrid. Como Vinicius, también debutó ante con el filial madridista que con el primer equipo. Su primer partido como jugador madridista fue frente al Langreo, mientras que con los mayores debutó contra Osasuna en el Bernabéu haciendo un gol.

Nada de esto le pasará a un Endrick que llega igual de joven, pero con más kilómetros en la élite que sus compatriotas. La temporada pasada hizo 14 goles en los 53 partidos que disputó, mientras que este curso suma seis duelos y una diana. Además, ante España, donde no será titular, pero sí tendrá minutos para estrenarse en el Santiago Bernabéu, vestirá por cuarta vez la camiseta de la cinco veces campeona del mundo.

En el Real Madrid tienen claro que Endrick no puede dar un paso atrás en su carrera y, por lo tanto, tendrá ficha del primer equipo. Carlo Ancelotti será el encargado de ir dosificándole los minutos y, aunque no será titular en un equipo donde en el ataque también estarán jugadores como Vinicius, Rodrygo y Mbappé, sí tendrá minutos de calidad.