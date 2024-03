Wembley ve nacer a una estrella: Endrick se presenta a Europa con gol contra Inglaterra

Endrick dio la victoria a Brasil ante Inglaterra con un gol en los últimos minutos en el duelo disputado en Wembley. El jugador del Real Madrid entro al campo en el minuto 70 y le bastó para sentenciar el partido tras aprovecharse de un rechace en una jugada de Vinicius. Bellingham jugó poco más de una hora y fue de los futbolistas más destacados de Inglaterra.

Por más que fuera un simple amistoso, el Inglaterra-Brasil de este sábado tenía caché de oficial por todos los quilates repartidos sobre el estadio de Wembley. Y los que más brillaban eran Vinicius y Bellingham, las dos estrellas del Real Madrid que en los últimos meses se han convertido en capitanes generales de dos de las mejores selecciones del mundo que se examinaban antes de opositar al título en la Eurocopa y Copa América que se disputarán este verano. Así que el partido tenía su miga.

El primer acto reseñable del partido llegó en el minuto 20, cuando Walker se lesionó en una carrera con Vinicius. El capitán de Inglaterra se tuvo que retirar lesionado después de sufrir un dolor muscular en el muslo de su pierna izquieda. Todo a poco más de dos semanas para el primer duelo del a eliminatoria de cuartos de final de la Champions League que disputarán Real Madrid y Manchester City. Todo bajo la atenta mirada de Vinicius y Bellginham.

Bellingham, Vinicius y Rodrygo fueron los más destacados del partido durante los primeros 45 minutos de un partido donde abundó la agresividad para ser amistoso. A la hora de partido, el Pichichi de la Liga tuvo su primera gran ocasión con un tiro que se marchó alto cuando en el marcador estaba iguales a cero.

Minutos después el centrocampista del Real Madrid dio el susto tras irse al suelo por unos calambres. Finalmente no pasó nada pero tras esto Southgate decidió retirar del campo a un Bellingham que se marchó del campo después des ser uno de los futbolistas más activos del partido. Instantes después también fue sustituido Rodrygo después de ser unos hombres más activos en el ataque de Brasil.

Endrick también volvió a tener minutos con Brasil en el duelo contra Inglaterra. El jugador del Real Madrid, que llegará al Bernabéu el próximo verano recién cumplida la mayoría de edad, saltó al campo en el minuto 70 de partido con iguales a cero en el marcador… ya acabó resolviendo.

🚨 ENDRICK HAS SCORED FOR BRAZIL VS ENGLAND!

THE STAR IS BORN! pic.twitter.com/zZuaTC5yXp

— TC (@totalcristiano) March 23, 2024