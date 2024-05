El emotivo mensaje de Vinicius a Florentino Pérez tras meterse en la final de la Champions

Fue, con permiso de Joselu, el hombre del partido. Vinicius Junior cuajó una de sus mejores actuaciones –y eso que se le han visto muchas muy buenas- con el Real Madrid, aunque no marcó. No lo hizo, pero volvió loco a Kimmich, a todo el que salía a su paso, menos a un imperial Neuer que le paró todo. Pese a no marcar, Vinicius jugará su segunda final de la Champions League y, tras ello, mandó un mensaje claro de agradecimiento a Florentino Pérez.

«Presi, muchas gracias por traerme al mejor club del mundo», señaló el astro canarinho en sus redes sociales a Florentino Pérez. Y es que, a pesar de vivir una noche mágica en el Bernabéu y alcanzar una final de la Champions, no es la primera vez que le sucede al madridista: «Otra vez ese campo y esa camiseta».

PQP!!!!! OUTRA VEZ ESSE CAMPO E ESSA CAMISA!!!! Presi, OBRIGADO POR ME TRAZER PRO MAIOR CLUBE DO MUNDO — Vini Jr. (@vinijr) May 8, 2024

Vinicius dejó claro sobre el césped que, si no lo es ya, está muy cerca de ser el mejor jugador del mundo. Habrá debate si el Real Madrid gana la Champions al Dortmund sobre si debería ser él o Jude Bellingham el próximo Balón de Oro, puesto que en las grandes noches europeas del conjunto blanco este curso –Leipzig, Manchester City y Bayern– ha estado a un nivel espectacular y siendo el principal protagonista.

Ante el Dortmund tendrá un nuevo reto, el de marcar por segunda vez en una final de Champions, tras darle a los blancos el título en 2022, con el gol frente al Liverpool en la final disputada en París. Sería ponerle la guinda a una Liga de Campeones espectacular en la que ha sido siempre protagonista.

Vinicius, el ojito derecho de Florentino

Vinicius Junior volvió a sobresalir ante el Bayern. El brasileño hizo lo que quiso ante un Kimmich que parecía un niño a su lado, pero fue incapaz de marcar o de encontrar a alguien que aprovechara sus múltiples balones al área pequeña.

Vinicius estuvo por encima de la eliminatoria y eso que este duelo entre colosos ya estaba lo suficientemente alto. Si el brasileño fue el mejor en el Allianz, donde hizo dos goles para llevar el cruce entre españoles y alemanes empatado al Santiago Bernabéu, en la vuelta mejoró sus prestaciones.

Sólo Neuer pudo parar a un Vinicius que margó la existencia a Kimmich y todo aquel que salió a su paso para tratar de frenarle. Era imposible. Cada regate que hacía era una ocasión de gol. Desbordó una y otra vez por la banda izquierda, pisando línea de fondo, pero sus pases no terminan de acabar en gol. Y es que, la fortuna, que siempre hay que tenerla para ganar la Champions, en esta ocasión le fue esquiva a los blancos y, por consiguiente, a Vini.

Pero el brasileño fue protagonista indirecto de uno de los goles. El primero de Joselu llegó tras un error de Vinicius Junior que falló Neuer en su parada, incapaz de atrapar el balón y dejando un rechace que aprovechó el gallego, que llegó con todo para rematar y marcar el 1-1. Fue ese el primer y único error del portero alemán en el partido.