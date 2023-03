Ederson da por fichado a Ancelotti para Brasil

El futuro de Carlo Ancelotti al frente del banquillo del Real Madrid es una incógnita y los rumores desde Brasil acerca de la posibilidad de que este recale en la canarinha son cada vez mayores, especialmente tras la destitución de Tite. El último en pronunciarse sobre este asunto ha sido el portero del Manchester City, Ederson. El guardameta brasileño asegura que «hay una gran posibilidad de que Ancelotti sea el seleccionador de Brasil».

Además, el portero sabe de primera mano cuáles pueden ser las intenciones del técnico italiano en el caso de no continuar en el Madrid, algo que sucedería con casi total seguridad si no consigue ningún título esta temporada. «Lo comenté con Casemiro, Vinicius y Militao. Me dijeron que es excepcional, le cae bien a todo el mundo y tiene mucho éxito. Veremos en un futuro cercano si está aquí o no. Hay una gran posibilidad de que venga, claro, así que vamos a buscar ese resultado para que venga lo antes posible», dijo Ederson.

La selección brasileña se encuentra actualmente concentrada de cara al amistoso que disputará frente a Marruecos el próximo jueves, un encuentro que dirigirá Ramón Menezes, el entrenador interino que Brasil puso al cargo de la plantilla a la espera de que Ancelotti dé el sí. De hecho, tras dicho encuentro, la canarinha no volverá a jugar hasta el próximo mes de septiembre en la Clasificación para el Mundial, ventana para la que sueñan con contar con el italiano en sus filas.

El portero del City también se mojó sobre el eterno rumor que vincula a Guardiola con la selección brasileña, así como comunicó su deseo de que Brasil anuncie ya a su próximo seleccionador. «Incluso comenté y bromeé, pero dijo que no había posibilidad. Renovó hace poco por dos temporadas más y dijo que no tiene ninguna posibilidad. Estoy deseando que se anuncie el entrenador, hay muchas especulaciones. Espero que lo anuncien pronto», sentenció Ederson.