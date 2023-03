El Clásico problema de Ancelotti

Xavi Hernández le tiene tomada la medida a Carlo Ancelotti. El entrenador del Barcelona ha ganado los tres Clásicos que se han disputado en este 2023 con diferentes estilos, bajas y en distintas situaciones. Pero el resultado siempre fue el mismo, los azulgranas terminaron celebrando cuando el árbitro pitó el final de cada uno de los partidos.

La final de la Supercopa de España la conquistó avasallando al Real Madrid. Dando un baile por minutos y dominando el encuentro a sus anchas para terminar ganando el primer título de la era Xavi. En la ida de la Copa del Rey se plantó en el Bernabéu con muchas ausencias, defendió y se aprovechó de un gol desgraciado madridista para tomar ventaja en la eliminatoria. Y la última, en la Liga, fue a sentenciar el título siendo mejores que los blancos en el Camp Nou.

Xavi tiene tomada la medida a Ancelotti. Da igual que tenga bajas o no, siempre suele dar con la tecla para salir victorioso. El entrenador catalán en el año y medio que lleva como técnico del Barcelona se ha visto superado una y otra vez en Europa, pero cuando se miden a campeón del continente el fútbol le sonríe.

Esta circunstancia tiene preocupado a un Real Madrid que ha salido derrotado en los tres últimos Clásicos. En el club las horas posteriores al duelo contra el Barcelona siguen siendo de enfado. Eso sí, también confían en que Ancelotti sea capaz de cambiar piezas y táctica para tratar de ganar el último duelo de la temporada contra los azulgranas, un partido que vale una final de Copa del Rey.

En la cúpula el enfado con el italiano es notable y de puertas hacia dentro se oculta lo justo. Hubo reprimenda tras empatar el derbi ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Se repitió contra el Betis en el Villamarín. Y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. En las altas esferas están cansados de ver como Ancelotti no varía su plan y no es capaz de apostar por jugadores jóvenes que han demostrado cuando han tenido la oportunidad que pueden dar otro aire a un equipo que en duelos donde los rivales les presionan, cosa que no pasó ante el Liverpool en el Bernabéu, con Kroos y Modric no le da.

El ejemplo que puede llevar a Carlo Ancelotti a cambiar el plan son los últimos 15 minutos del Camp Nou. A pesar del desorden táctico que provocó con sus rotaciones, hombres Ceballos, Rodrygo e, incluso, Asensio, dieron aire fresco al equipo. Estos, junto a Tchouaméni y Camavinga, pueden ser la vía del cambio para el Clásico de la Copa del Rey.