Ancelotti: «Tendré que creerme que era fuera de juego de Asensio»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou. Vinicius adelantó a los blancos en la primera mitad, pero Sergi Roberto y Kessié dieron la vuelta al partido. Los madridistas se despiden de la Liga, ya que salen del coliseo azulgrana a 12 puntos de distancia.

La diferencia

«Han tenido más continuidad que nosotros».

La Liga

«Tenemos más desventaja y es aún más difícil. Jugaremos hasta el último partido al máximo».

Cambios

«El dibujo no ha cambiado, sólo las características individuales. No hice nada nuevo. Los cambios dieron un impulso. Hacer cinco cambios en el minuto 60 me parece raro. Cuando he cambiado es en el 75′. Ha sido un partido completo desde el primer hasta el último minuto. No hemos ganado porque hay un fuera de juego del que tenemos dudas. La duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda».

El vestuario

«Estamos tristes y dolidos, pero orgullosos. La preocupación que tenemos es plantear partidos así. Si lo hacemos, algo ganamos. Las dudas estuvieron después del partido de la Supercopa. Lo hemos hecho muy bien. A veces con un partido así el resultado es bueno y hoy no la merecimos».

Las líneas

«Estaba cierto que el fuera de juego era claro, sobre todo en el Mundial. No sé si era fuera de juego».

Falta de regularidad

«Nos ha costado el mes de enero porque después del Mundial nos costó encontrar una buena condición. Vamos a terminar bien la temporada».

Prioridades

«La prioridad es preparar bien los partidos. Yo salgo de este partido orgulloso, porque el partido ha sido muy bueno, los cambios han sido muy buenos, los que han entrado han dado un impulso al equipo».

Vinicius

«Teniendo en cuenta la calidad de Araujo, hoy hizo un gran partido. Lo ha hecho muy bien, ha encarado muchas veces y su partido fue a tope».