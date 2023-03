Toni Kroos se lo piensa por Ancelotti

Aunque el Real Madrid está convencido de que va a acabar renovando, Toni Kroos aún no ha ejercido su opción unilateral para seguir una temporada más, tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito. La continuidad o la salida de Ancelotti en junio podría afectar a su decisión porque Kroos se siente en ocasiones señalado por Carletto.

«Kroos tiene derecho a ejercer una cláusula de renovación automática de un año y todavía no lo ha hecho. Unilateralmente podría decidir seguir o no y depende exclusivamente de él, no del Real Madrid», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol este lunes. El alemán ha manifestado públicamente que para él sólo hay dos opciones: renovar una última campaña con el Madrid o retirarse. Y eso que no ha querido ni escuchar las suculentas ofertas que le pusieron sobre la mesa clubes como el Bayern de Múnich o el Manchester City.

A comienzos de esta temporada Toni Kroos tenía decidido retirarse y así se lo dijo a alguno de sus más íntimos en el vestuario, tal como adelantó el propio Inda en El Chiringuito el 12 de abril del año pasado, pero su excelente rendimiento en el arranque de esta temporada y en los dos meses previos al Mundial le llevaron a pensárselo. Y en ese escenario sigue.

Las dudas de Kroos

Kroos duda de si seguir un año más, especialmente si Ancelotti continúa también en el Real Madrid. El alemán se siente señalado por su entrenador, sobre todo en los partidos grandes, y cree que suele ser el chivo expiatorio y el cambio fácil. Los datos le dan la razón. En la Liga sólo ha jugado ocho partidos completos de 21. En la Copa no ha completado ninguno, ni ante el Villarreal, ni contra el Atlético ni en la ida de semifinales frente al Barcelona.

Algo mejor le ha ido a Kroos en la Champions, competición en la que ha disputado cuatro partidos enteros de ocho. El alemán también fue sustituido tanto en la Supercopa de Europa como en los dos partidos del Mundial de Clubes, mientras que sólo completó uno de los dos duelos en la Supercopa de España. En total, son 13 los partidos completos de 37 encuentros oficiales en los que Ancelotti ha contado con Kroos.

La temporada pasada Kroos explotó contra Ancelotti tras su sustitución en el partido de Champions ante el Chelsea. Se sintió señalado por el técnico, que acabó cosiendo su relación al devolverle al alemán los galones. Para Carletto, Kroos es titularísimo, pero también suele ser uno de sus primeros cambios y eso a Toni le hace dudar sobre si apuntarse a un último baile la próxima temporada o colgar las botas.