Toni Kroos se convirtió en el jugador con más títulos mundiales de la historia. Cinco con el Real Madrid, una con el Bayern de Munich y una con Alemania. Es un jugador de época y el conjunto blanco está a la espera de saber su decisión sobre su futuro. O renueva o se retira, pero el alemán sigue sin dar pistas sobre ello. El mediocentro de 33 años declaró estar «pensándolo porque todavía no hay decisión».

Seis Mundiales

«Estoy muy feliz, por eso juego al fútbol. Hoy ganamos y he disfrutado mucho del partido. Con todo el respeto al rival, teníamos que ganar los dos partidos y lo más difícil es llegar hasta aquí».

Merecimiento

«Merecemos estar aquí y al final hay que jugar los dos partidos donde no te regalan nada y para el rival es el partido de su vida. Y se nota porque lo dejan todo, tienes que tomártelo en serio y así ha sido».

Futuro

«Estoy pensando, sí. La verdad es que estoy siempre en contacto con el club y por mi experiencia en el fútbol en estos 15 años, es siempre mejor hablar de puertas para dentro. Cuando haya algo oficial lo vais a saber. Hay diferentes cosas que hay que pensar para seguir o no. Estoy pensando y no va a durar mucho más para esta decisión. De momento no hay decisión. estamos muy tranquilos. Hay una gran relación donde ambas partes no hacen tonterías. Yo estoy muy tranquilo».

Rotaciones

«El otro día vi una estadística que veía que era el tercer jugador con más minutos o más partidos. Esto significa que no juego poco. Estoy jugando muchísimos minutos. En este calendario es normal que te cambien y el mister sabe que puede poner mi calidad en el equipo».