El doble rasero de Simeone: se victimiza cuando ‘aplaudió’ a los ultras que lanzaron mecheros a Courtois

Diego Pablo Simeone ha cambiado su discurso sobre los radicales en las gradas. Si hace justo un año justificó que ultras del Metropolitano lanzasen mecheros e insultasen a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en el derbi de Liga tras su expulsión en Champions contra el Liverpool condenó al aficionado que le ofendió verbalmente durante todo el partido.

Esto decía el Cholo el 29 de septiembre 2024 tras el derbi entre Atlético y Real Madrid: «Tenemos que ayudar todos. Evidentemente, la gente que ha tirado esos mecheros como ha pasado también en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro y recibió un mechero en su cabeza no está bien. Tampoco ayudamos nosotros los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos, provocamos… y se enoja. La gente no tiene otra forma de hacerlo».

Una defensa al Frente Atlético que amplió y justificó en rueda de prensa: «De mala manera, que no está bien, pero nosotros también tenemos que tener calma, entender las situaciones, que uno puede festejar el gol, pero no mirando a la tribuna, cargándola, haciéndole gestos porque la gente después se enoja».

«No se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial, porque sino siempre somos las víctimas. Cuidado con lo que nosotros generamos y yo me incluyo, para mí sanción al que provoca, así equilibramos. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Así todo se equilibra y no aparece la provocación. Como no te sancionan te permites hacer cualquier cosa», zanjó.

🗣️ Simeone analiza lo sucedido con Courtois: «Tenemos que ayudar todos. Si provocamos a la gente, la gente se enoja» «Uno puede festejar el gol, pero no mirando a la tribuna, cargándola y haciéndole gestos. No se justifica, pero tampoco lo inicial»#ElPost ⚽ pic.twitter.com/4hP3rOlGR6 — DAZN España (@DAZN_ES) September 29, 2024

Simeone cambia el discurso

Casi un año después, cuando esta situación le ha acabado afectando a él en otro estadio que no es el suyo, cambia el discurso por completo y realiza un alegato en el que pide respeto a los aficionados: «Empecemos por la parte que me toca. Estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien cuando reaccionamos porque somos los protagonistas».

«De la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores también podríamos pelear. No es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, el tercer gol, cuando me giré continuaban los insultos con gestos y soy una persona», expresó.

👀 Las diferentes versiones de Simeone ➡️ Hoy en Anfield: «No es fácil recibir insultos todo el partido» ➡️ En el derbi con Courtois: «La gente no reacciona porque sí, para mí sanción al que provoca» ¡Vive #DirectoGol en @Gol y en @TENtv! pic.twitter.com/Z7Gyj3rVbi — Directo Gol (@DirectoGol) September 17, 2025

Lo que, en su opinión, antes eran provocaciones del portero madridista, ahora cuando le ha ocurrido a él algo similar es una causa por la que combatir. Lo cierto es que el ultra del Liverpool se excedió durante todo el encuentro en Anfield, pero su reacción esta vez con sus palabras ha sido radicalmente diferente. Simeone fue expulsado por encararse con el aficionado que le insultó y de no haber seguridad suficiente habría terminado en un episodio bochornoso de agresión.