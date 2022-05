Cuando han empezado a trascender y filtrarse los primeros datos del contrato que tendría Mbappe con el Real Madrid, no han tardado en sucederse los primeros comentarios críticos sobre la inmoralidad de las cifras manejadas. A ello también ha contribuido un Laporta que, pese a que como reconoció la madre de Mbappe, no tiene ni idea de la operación, se permitió especular con que Mbappe pedía 50 millones netos por temporada.

En el nuevo paradigma que se ha abierto en el mundo del fútbol, que un jugador esté libre no significa que sea gratis. Ya el Madrid tuvo que afrontar prima de fichaje con Alaba y lo hará con Rudiger. Por supuesto también ocurrirá en el caso de Mbappe cuando se confirme su fichaje. Libre significa que no debes negociar con Catar, pero no es gratis. Un jugador como Mbappe no se puede asimilar a un perro que recoges de la perrera municipal y te lo llevas porque está libre. 100, 120 millones, la cantidad que finalmente sea parece un precio razonable por el que parece será el mejor jugador del mundo en la próxima década. Un año antes al Madrid le costaba 200 millones y el dinero, en lugar de ir al bolsillo de Mbappe, iba a Catar para que con ese montón de billetes y algunos más tramase su venganza en forma de ofertas a cualquier jugador madridista. Visto así y de cualquier manera, parece mejor pagarle 120 a Mbappe que 200 a Catar. Si, además recordamos el precio de Neymar (222) o el de Dembele y Coutinho, parece fácil de justificar que 120 millones sería un gran precio por Mbappe.

Después el asunto de los derechos de imagen también está sembrando polémica. Queda claro que para el Real Madrid tener el 50% de los mismos es una forma natural de tener un retorno económico, pero Mbappe es un producto muy especial y exclusivo que posiblemente le obligue al Real Madrid a hacer una excepción y ceder un porcentaje mayor. Lo que es excepcional y especial no sienta precedentes. No creo que haya más jugadores en el futuro con la situación y circunstancias de Mbappe. Es uno de los pocos jugadores de los que no puede prescindir el Madrid.

En cuanto a su salario neto, parece claro que será el mejor pagado de la historia del Real Madrid, pero lejos de los 50 netos que anunciaba Laporta tratando de emular a Florentino cuando insinuó los problemas legales que se le venían encima al Barça cuando fichó a Neymar. El fútbol vuelve a estar en un tramo de inflación y los futbolistas de élite cada vez son más dueños de su destino. El fichaje de Mbappe supondría una gran inversión y un enorme salario pero los dividendos deportivos y económicos creo que recompensarían el esfuerzo hecho.