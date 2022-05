La gran decisión de Mbappé está cerca de conocerse. El plan está trazado y pasa por anunciar que deja el conjunto galo una vez haya acabado la Ligue 1 con el PSG. Es decir, hasta que no finalice el encuentro que medirá a los parisinos con el Metz en el Parque de los Príncipes el delantero, en principio, guardará silencio. No obstante, desde el Real Madrid no descartan que a través de las redes sociales de por concluida su etapa en el club galo antes del duelo, aunque lo normal es que todo se precipite a partir del sábado. Los que ya entienden que la etapa de Kylian en París ha finalizado es el vestuario.

Tanto los compañeros como el cuerpo técnico de Pochettino, que tampoco seguirá al frente del PSG la próxima temporada, asumen la marcha de Mbappé, que todavía no ha transmitido nada a todo el equipo, aunque sí sabría su decisión sus más allegados. Principalmente Acharf Hakimi, con el que comparte una gran amistad. OKIDIARIO ha podido saber que ayudantes del entrenador argentino aseguran que Kylian cumplirá su sueño de jugar en el Real Madrid la próxima temporada.

Mbappé lleva muchos meses con la cabeza puesta en Madrid. Para él esta última temporada ha sido de todo menos sencillas. Desde que el PSG dijo no a los 200 millones de euros que puso encima de la mesa el Real Madrid el pasado 30 de agosto, Kylian se ha visto expuesto a un sinfín de presiones. Primero, fue su público el que le dio la espalda, el mismo que le terminó reconociendo su profesionalidad tras la soberbia eliminatoria de octavos de final de la Champions que jugó contra los blancos, aunque su excelso nivel fue insuficiente para que los franceses dejasen fuera al 13 veces campeón de Europa. Y después, a las constantes ofertas que el club parisino le ha puesto encima de la mesa. Alguna desorbitada y mareante, pero el delantero siempre se ha mantenido firme para cumplir la palabra dada a la entidad madridista.

Fascinado con el Bernabéu

Dentro del vestuario también han visto como el clan de los argentinos, liderado por Messi y al que se ha unido Neymar, no le ha permitido tener el mejor clima posible. Mbappé mantiene una correcta relación tanto con el argentino como con el brasileño, pero no una gran amistad. Kylian, que durante alguna etapa ha estado más serio de lo habitual, se ha refugiado en Achraf y en los últimos tiempos en Sergio Ramos. Ahora, ese vestuario siente que está cerca de jugar su último partido con uno de los mejores jugadores del mundo.

Los mismos ayudantes de Pochettino que ven a Mbappé fuera del PSG son los que hablaron con él tras la vuelta de los octavos de final que se celebró en el Bernabéu. El jugador terminó fascinado con el coliseo madridista tras vivir su primera gran noche europea en la capital, aunque esta vez fue contraria para sus intereses. El jugador, que ya se mostró asombrado en el entrenamiento previo, no ocultó su admiración tras el duelo.