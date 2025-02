Diakhaby reconoce que un jugador del Real Madrid le ayudó en su recuperación

El defensor francés Mouctar Diakhaby regresó a los terrenos de juego ante el Celta de Vigo con el Valencia después de una larga recuperación de 10 meses debido a una grave lesión. En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal, Diakhaby compartió detalles sobre su proceso de recuperación y destacó el apoyo recibido de sus compañeros, en particular del mediocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

Diakhaby reveló que Aurélien fue una fuente constante de motivación durante su período de rehabilitación. «He recibido varios mensajes de Tchouameni. Me escribió mucho durante la lesión», comentó el defensor valencianista. Esta muestra de solidaridad entre compatriotas franceses demuestra el fuerte vínculo que existe entre los jugadores, incluso cuando compiten para equipos rivales.

El 2 de marzo de 2024, en el partido que enfrentaba al Valencia y al Real Madrid en Mestalla, Tchouaméni y Diakhaby tuvieron la mala fortuna de chocarse entre sí. Para el valencianista, el accidente resultó muy grave: se hizo luxación de la rodilla. Esta lesión podría haber acabado con su carrera pero la voluntad del defensa ha sido la de luchar y no rendirse nunca.

Diakhaby encara a la Liga y al racismo

El central franco-guineano no dudó en abordar el tema del racismo en el fútbol, un asunto que le toca de cerca debido a su propia experiencia. Diakhaby fue protagonista de un incidente racista en un partido contra el Cádiz en 2021, donde abandonó el campo tras un presunto insulto de Juan Cala.

Diakhaby aprovechó la rueda de prensa para criticar la actuación de la Liga en casos de racismo. Sobre su propio incidente, afirmó:»La Liga no ha completado las investigaciones. Intentaron marear la perdiz, no dar una mala imagen. Cuando le pasó a un jugador del Real Madrid, las cosas se hicieron enseguida». El jugador también recordó su negativa a posar junto a sus compañeros y rivales en una campaña contra el racismo tras su incidente. Explicó que no se sintió defendido por la Liga en ese momento, criticando especialmente al presidente Javier Tebas.»El presidente de la Liga salió a decir cosas raras de que lo había entendido mal. Yo me sentía no defendido y ¿por qué me iba a poner si no lo sentía?», explicó.

Cabe recordar que Diakhaby ya había comentado las actitudes del astro brasileño en los terrenos de juego. «Vinicius es un provocador, pero sufre muchos actos racistas. Hay límites. Su comportamiento en el campo no te permite denigrar su raza», relató. El defensor del Valencia reconoció que en Mestalla se produjeron «gestos racistas» contra el jugador del Real Madrid, pero elogió la reacción del club ché, que «expulsó de por vida a algunos aficionados».

Diakhaby concluyó su intervención haciendo un llamado a tomar medidas más contundentes contra el racismo en el fútbol:»Pensé que era bueno hablar de ello, poner consignas, pero tenemos que actuar con fuerza, con sanciones fuertes». Con estas declaraciones, Diakhaby no solo comparte su experiencia personal de superación tras una lesión, sino que también se posiciona como una voz crítica en la lucha contra el racismo en el fútbol español.