El día que Dani Alves reconoció que Vinicius era «el mejor joven del mundo»

Este miércoles Real Madrid y Barcelona se miden en la primera semifinal de la Supercopa de España y un viejo conocido podrá volver a disfrutar del Clásico tras su regreso al cuadro azulgrana. Se trata de Dani Alves, que será el responsable de cubrir la banda de un Vinicius que está de dulce y que en su día fue catalogado por su compatriota como «el mejor joven del mundo».

El duelo entre ambos brasileños será de lo más llamativo en este Clásico especial que se disputará en Arabia Saudí. La veteranía de Dani Alves y la electricidad y el gol de Vinicius se ponen frente a frente en un choque en el que el espectáculo está servido y en el que se vuelven a recordar unas declaraciones del lateral hace unos años alabando al extremo del Real Madrid.

Dani Alves nunca se ha mordido la lengua a la hora de hablar y sus años en el Barcelona y su inquina hacia el Real Madrid no evitaron que en 2019 alabase a su compatriota en una entrevista calificándolo como «el mejor jugador joven del mundo». Si en aquel momento en el que Vinicius no había explotado lo veía así, qué pensará ahora el ex de Sevilla, Juventus o PSG, entre otros, de Vinicius.

«Tendría que decir Vinicius Júnior del Real Madrid», respondió Dani Alves cuando en una entrevista a Business Insider le cuestionaron sobre el mejor futbolista joven del mundo. «Hay algunos futbolistas que nacen con el talento y él es uno de ellos», comentó deshaciéndose en elogios sobre su compañero de selección.

«Tuve la oportunidad de verlo jugar de cerca con Brasil y estoy seguro de que pronto veremos y escucharemos más sobre él», llegó a decir un Dani Alves que no erró en sus vaticinios. Porque ahora Vinicius está considerado el jugador más valioso de la Liga y el tercero del mundo, sólo por detrás de dos estrellas como Kylian Mbappé y Haaland.

Esta temporada ha sido la de la explosión de Vinicius. El extremo brasileño suma 14 goles este curso -12 en Liga y 2 en Champions- y es una de las grandes amenazas para el Barcelona en esta semifinal de la Supercopa de España…pero, sobre todo, para Dani Alves, que tendrá que cubrir a su compatriota e intentar frenar a uno de los futbolistas más en forma del panorama mundial.