Hay doble rasero con el Barça: Alves le tiró la pelota en la cara a Modric y no fue ni amarilla

Jules Koundé perdió los papeles y le dio un pelotazo a Jordi Alba –que exagera– después de que el lateral azulgrana, conocido por su capacidad de provocación a los rivales, se encarara tras una acción entre ambos en el Sevilla-Barcelona. El internacional francés fue expulsado con roja directa, justa, por parte de Del Cerro Grande, pero un precedente con Dani Alves como protagonista y Luka Modric como víctima obliga a retrotraerse y volver a pensar si se actúa con justicia con el Barça.

La reacción desmedida de Koundé bien merece la expulsión y prueba de ello es que el futbolista del Sevilla ni siquiera protesta la decisión del árbitro, pero en la final de la Copa del Rey de 2014 se vivió un episodio muy parecido entre Alves y Modric, con un pelotazo del lateral brasileño al futbolista del Real Madrid en la cara del árbitro, Mateu Lahoz, quien sólo puso paz y no actuó con sanción de ningún tipo para el futbolista del Barcelona.

En la final de Copa del Rey 2014, ni amarilla le sacó a Alves cuando se lo hizo a Modric. No digo que la de hoy no sea, pero cuando es al revés no expulsan tan rápido. pic.twitter.com/WTdQRd4yTq — Ruben GDB (@rudiba87) December 21, 2021

Entonces, Alves discutió con Modric y acabó lanzándole el balón a la cara sin ningún tipo de argumento. El golpe no tiene la fuerza del sufrido por Alba por parte de Kounde, pero debe entenderse de igual manera como una agresión al no haber balón de por medio. La diferencia de la violencia del lanzamiento queda en nada con la disparidad de criterio arbitral. Mientras Del Cerro Grande no dudó en expulsar al futbolista del Sevilla, Mateu, entonces, tampoco tuvo dudas en perdonar al del Barcelona.