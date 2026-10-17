Del «caso clínico» al prestigio de España: Mourinho entra en la guerra con Tebas y pide contener el daño

José Mourinho lanzó el golpe y después pidió que el daño no siguiera extendiéndose. En una misma respuesta, el entrenador del Real Madrid condensó la gravedad del enfrentamiento con Javier Tebas y su preocupación por la imagen que proyecta el fútbol español. Primero llegó la expresión que marcó la rueda de prensa: «Solo tiene disculpas si es un caso clínico». Después, la petición de contener una polémica que ya ha cruzado demasiados límites.

El portugués comparecía antes de recibir al Sevilla, pero el conflicto entre el club y el presidente de la Liga ocupó un lugar central. Las referencias de Tebas a los mecanismos de propaganda de Joseph Goebbels, señalando a Real Madrid TV, habían provocado una respuesta institucional contundente. El Madrid exige su dimisión. Mourinho añadió su voz y dejó una advertencia: el prestigio del fútbol español también está en juego.

La comparación que elevó la tensión

El detonante fue la publicación en la que Tebas vinculó los métodos de comunicación que atribuye al Madrid con los empleados por el ministro de Propaganda del régimen nazi. El dirigente precisó que hablaba de procedimientos de repetición y construcción de un enemigo, sin equiparar ideologías. Esa aclaración no rebajó la gravedad que el club concede a sus palabras.

El Real Madrid respondió calificando la comparación de «moralmente repugnante e institucionalmente indigna». Para la entidad, el problema afecta a la responsabilidad de quien dirige la competición y a su relación con uno de los clubes que la integran. Su petición de dimisión expresa hasta dónde ha llegado la ruptura.

El choque reúne desacuerdos que llevan tiempo acumulándose. Las críticas al arbitraje, el papel de la televisión oficial y las posiciones sobre el caso Negreira forman parte de un enfrentamiento en el que cada declaración alimenta la siguiente. El último episodio ha elevado todavía más el tono y ha reducido el espacio para una relación institucional normal.

El golpe de Mourinho

Mourinho eligió una respuesta breve y especialmente dura. «Hay límites», sostuvo antes de recurrir a la expresión «caso clínico». Fue una descalificación dirigida a Tebas, una fórmula con la que quiso subrayar que considera injustificable la comparación.

A continuación, trasladó el mensaje a su afición: «El madridismo cada vez más entiende a lo que se enfrenta». Una frase que puede leerse como una llamada a cerrar filas en una semana marcada por el conflicto institucional y la sanción de Vinicius.

El entrenador respaldó así la posición del club antes de volver a sus obligaciones deportivas. Su intervención añadió otro capítulo a la disputa, aunque también incluyó una petición de prudencia sobre sus consecuencias.

Que el daño no salga de España

El matiz llegó cuando Mourinho habló del reconocimiento internacional de nuestro fútbol. «Hasta para el gran prestigio que el fútbol español tiene en el extranjero, es mejor que intentemos quedarnos con esa cosa aquí y que no salga fuera», afirmó.

La frase introduce una preocupación que va más allá del Madrid. Su planteamiento fue que una polémica de esta naturaleza perjudica la imagen del conjunto de la competición cuando se convierte en noticia fuera de España. El entrenador pidió contener su difusión por respeto a ese prestigio.

Eso no supone una reconciliación con Tebas. Mourinho mantuvo su reproche y, al mismo tiempo, reclamó evitar que el enfrentamiento siguiera deteriorando la reputación del fútbol español. En su respuesta convivieron la dureza hacia el dirigente y la voluntad de limitar el alcance del escándalo.

La petición llega, además, cuando el conflicto ya recibe atención internacional. Esa exposición explica la dificultad de mantenerlo dentro de las fronteras: las palabras del presidente de la Liga, la respuesta del Real Madrid y la intervención de su entrenador tienen repercusión mucho más allá del Bernabéu.

El CSD, pendiente del conflicto

La tensión ha alcanzado también al Consejo Superior de Deportes. Se ha informado de que el organismo estudia una posible actuación de oficio por las declaraciones de Tebas. El propio dirigente reaccionó públicamente contra esa posibilidad y defendió sus palabras apelando a la libertad de expresión. Ese estudio no equivale a un expediente disciplinario abierto ni a una sanción acordada.

La posible entrada del CSD añade una dimensión institucional a una disputa que ya ocupa mucho más espacio que el debate sobre un arbitraje o una línea editorial.

Mientras tanto, Mourinho debe preparar un partido. El Sevilla espera y el Madrid necesita ganar. Pero la comparecencia dejó una imagen que acompañará al encuentro: la de un entrenador que responde con toda dureza al presidente de la competición y después pide proteger el prestigio del fútbol en el que ambos trabajan.