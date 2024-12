Dani Ceballos no descansa en Navidad: así se machaca para comenzar a tope el 2025

Dani Ceballos quiere triunfar en el Real Madrid. Tras haber realizado un buen final de año con la elástica blanca, el centrocampista quiere ganar todavía más galones en la plantilla de Carlo Ancelotti. En su último post en las redes sociales, el utrerano ha colgado un video corriendo en la cinta y un par de fotos entrenando. «Seguimos trabajando en Navidad», escribía el andaluz que quiere asentarse definitivamente en el sistema madridista.

Seguimos trabajando en Navidad 💪🏽🏃🏽‍♂️⚽️ pic.twitter.com/wHvk85KHSR — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) December 26, 2024

Hace unos días, Isco pidió su fichaje. «A ver si viene ya para acá. Se está haciendo querer el mamón», dijo el ex madridista. Sin embargo, Ceballos no se toca. El Real Madrid tiene claro que el jugador español no se irá a ningún lado y menos en este mercado de invierno, por mucho que desde el Betis estén empujando por su fichaje.

Primero porque tiene contrato hasta 2027 y sobre todo porque a día de hoy es muy valorado por Carlo Ancelotti, que le considera el centrocampista con mejor pie de la plantilla tras la marcha de Toni Kroos. El Madrid sólo escucharía ofertas en el caso de que llegue alguna que satisfaga los intereses del club.

Ceballos coge peso en la plantilla

Dani Ceballos está en un gran momento con el Real Madrid. Desde que los blancos sufren de una desafortunada plaga de lesiones, el utrerano ha ido consolidando su posición. Ante el Sevilla, el centrocampista ha vuelto a ser clave en la distribución del juego.

En 70 minutos, el canterano del Betis tocó 71 balones y tuvo un 95% de pases acertados (58/61). Hace unas semanas contra el Getafe, su actuación fue volvió a ser de las más destacadas. Tras la victoria ante los azulones, hasta Fede Valverde lo reconoció. «MVP», comentaba el uruguayo después del encuentro.

Este curso, el centrocampista fue titular unas siete veces. Antes del partido en Butarque, Dani solamente había jugado 141 minutos repartidos en siete encuentros. Sin embargo, desde la visita a Leganés, Ceballos se ha consolidado.

El 1 de septiembre, contra el Betis, el andaluz sufrió de un esguince de grado tres con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. La lesión le frenó durante unos 48 días cuando predecían dos meses o más. Se perdió sólo siete partidos. Desde el partido contra los pepineros, el utrerano acumula 410 minutos disputados e impone poco a poco su ritmo.

Muchos años en la sombra

La temporada anterior, Ceballos tuvo una participación limitada. Solo acumuló 864 minutos en 27 encuentros, marcando uno de sus registros más bajos vistiendo la camiseta del Real Madrid. Esta situación llevó al jugador andaluz a reflexionar. Anteriormente, en 2019, el futbolista de Utrera había emprendido su aventura en el Arsenal.

Su préstamo de dos temporadas le permitió desarrollarse profesionalmente. A pesar de la pandemia, logró establecerse como jugador importante en uno de los clubes destacados de Europa. Sin embargo, su regreso a Concha Espina no fue como esperaba.

Durante los Juegos de Tokio (2021), sufrió un percance grave en el tobillo izquierdo mientras disputaba el primer encuentro con la Selección española. El diagnóstico fue severo: rotura total del ligamento peroneo-astragalino anterior y peroneo-calcáneo, manteniéndole fuera de los terrenos de juego por 150 días, perdiéndose 35 encuentros oficiales.

Su recuperación ha sido gradual. No obstante, los indicios sugieren que está recuperando su mejor nivel. Aprovechando las oportunidades en la zona medular, Dani Ceballos está en posición de mejorar su estatus bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Por supuesto, esperando que las lesiones le permitan mantener la continuidad. Con paciencia y determinación.