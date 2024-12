Ancelotti, tras cerrar un 2024 para la historia: «Nunca he temido por mi puesto»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Sevilla por 4-2 en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos sumaron tres puntos capitales en la lucha por la Liga, ya que se colocan segundos, a un punto del Atlético, y dos por encima del Barcelona, aunque los azulgranas han jugado en encuentro más. Los goles madridistas fueron obra de Mbappé, Valverde, Rodrygo y Brahim.

Ancelotti comenzó analizando la autocrítica de estas semanas: «La autocrítica es que nos faltaba actitud, compromiso y correr. Hemos vuelto a hacer las cosas como se tienen que hacer. Tras perder contra el Milan han sido dos meses muy exigentes, pero poco a poco hemos vuelto a hacer las cosas bien. Terminamos el año bien y con ilusión para 2025».

El italiano también habló del adiós de Navas: «Es una leyenda del fútbol y es un ejemplo para los jóvenes». Sobre donde tocaron fondo como equipo, comentó lo siguiente: «Fue tras perder contra el Milan. Hemos arreglado las cosas hablando muy claramente. Sabíamos cuál podía ser el problema. Hemos vuelto y lo hemos arreglado».

«Ha sido autocrítico. El periodo de adaptación se ha acabado y ha mostrado que de vez en cuando he tenido razón», comentó sobre las palabras de Mbappé. Ancelotti también fue claro sobre si tuvo miedo por una destitución en los peores momentos: «Nunca he temido por mi puesto, a pesar de que sé como es mi trabajo cuando las cosas no salen bien. El club siempre me ha mostrado cariño, calma y me ha apoyado mucho. Eso es lo que necesita un entrenador».

Ancelotti habló de cómo afrontan este descanso: «Descanso lo primero. Les hemos dado un programa a cada jugador de tres entrenamientos y no perderán nada. Tenemos un partido muy pronto contra el Valencia. Yo estoy contento de que los jugadores puedan descansar». Para terminar, bromeó con los periodistas: «Os deseo feliz Navidad. Hemos llegado todos vivos, también vosotros. Que a veces entiendo que puedan ser un poco aburridas».