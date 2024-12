Mbappé ya está adaptado

«Mbappé ya ha terminado su periodo de adaptación», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro contra el Sevilla. Y el francés no tardó en darle la razón. En concreto, 10 minutos. El francés cogió una pelota en la frontal, se posicionó y sacó a pesar la pierna derecha para marcar un golazo imparable para Álvaro Fernández, portero del Sevilla.

Mbappé confirma de esta manera que ya está listo. Que lo que se ha visto de él hasta la fecha no ha estado mal, aunque no ha sido suficiente para un jugador de su calidad. Ahora es cuando debe empezar a demostrar que es ese jugador diferencial que todavía no se ha visto de manera regular en el Real Madrid.

Mbappé, que termina su primera parte de la temporada con 13 goles, unos números más que respetables, buscará a partir de 2025 mejorar esos números. De momento, ya ha visto portería en los cuatro últimos partidos que ha jugado.

Rodrygo es clave

Rodrygo también termina este 2024 en un gran estado de forma. Posiblemente, en el mejor momento de los 12 meses que han transcurrido hasta el momento. El brasileño hizo un gran gol ante el Sevilla y encadena tres encuentros consecutivos vendo portería, algo que todavía no había sucedido este año.

La importancia de Rodrygo en este equipo es superlativa. Un jugador que siempre está y una bendición para Ancelotti, puesto que se adapta a cualquier posición del ataque. Por ello, para el italiano es un jugador capital dentro de la plantilla.

Sin palabras con Valverde

Otra vez y ya son muchas. Valverde hizo el segundo gol del Real Madrid con otro zapatazo desde fuera del área que entró por la escuadra de la portería sevillista. El charrúa ha marcado cinco goles este curso desde larga distancia, siendo el jugador que más veces ve puerta desde lejos de las cinco principales ligas europeas.

El papel de Brahim y Ceballos

No son titulares indiscutibles, correcto, pero ambos son vitales en este Real Madrid. Brahim y Ceballos son de esos jugadores que ganan campeonatos aportando en los minutos que el entrenador les dé. Ante el Sevilla, ambos fueron titulares y su rendimiento fue más que destacable. El de Utrera rozó el gol y movió al equipo con su calidad desde el centro del campo, mientras que el malagueño mostró desparpajo, regates e hizo un gran gol.

Asencio se reconvierte

Asencio, que volvió a ser suplente, saltó al campo en el tramo final de la segunda mitad por Jude Bellingham. Ancelotti le colocó de lateral derecho, una posición que está probando en Valdebebas y para la que el entrenador italiano le ve preparado. No estuvo bien en el segundo gol del Sevilla, ya que Lukebakio entró por su costado.

