El culé Verstappen pone de ejemplo al Real Madrid: «Es un acierto»

Max Verstappen es el gran nombre de la Formula 1 en los últimos tiempos. El piloto neerlandés ha ganado los cuatro últimos Mundiales de la competición más seguida del motor y se encuentra inmerso en la lucha por el quinto ante los todopoderosos McLaren. El de Red Bull, ferviente seguidor del FC Barcelona, ha comparado a su escudería con el Real Madrid en una entrevista. «Para mí es una acierto», ha expresado Verstappen sobre la política de fichajes del club merengue.

El tetracampeón ha dejado de lado los colores para alabar una estrategia de mercado que compara con la de Red Bull. «Es como lo que hace el Real Madrid, que para mí es un acierto… aunque yo sea fan del Barcelona. Tienen un gran once inicial, pero se aseguran de que reemplazan a los veteranos con jóvenes talentos que pueden ocupar ese hueco en un futuro», expuso el piloto sobre esta situación. Un análisis que se puede extraer de fichajes como Vinicius, Rodrygo, Valverde o Casemiro; que llegaron al conjunto blanco antes de que se ‘apagaran’ otras estrellas a las que acabaron relevando con el tiempo.

Una situación que extrapoló a lo que el considera una pareja de pilotos ideal para la Formula 1: «Cuando tienes a un piloto veterano en la cima de su carrera, tienes que tener otro joven que ocupe ese hueco cuando baje su rendimiento, uno con suficiente nivel para estar cerca de esa cima, para que el equipo no se resienta y vaya hacia atrás».

La situación dista de coincidir con los últimos años de Red Bull y Verstappen. Checo Pérez no cumplía con la juventud necesaria, según estas palabras de su ex compañero; y acabó por no aportar el nivel en sus últimos años. Sus sucesores, como Lawson, Hadjar y Tsuonoda; sí suponen un perfil más joven que Verstappen; pero ninguno ha llegado a inquietar la sombra del tetracampeón.

El palo de Verstappen a McLaren

El piloto neerlandés también ha aprovechado su visita al podcast Pelas Pistas en Brasil para dar un sutil ‘palo’ a la dupla de McLaren. En una conversación junto a los pilotos Gabriel Bortoleto, Nelsinho Piquet y Christian Fittipaldi, Max Verstappen ha cuestionado la presencia de dos ‘gallos’ en el mismo equipo. «Cuando tienes a los dos mejores pilotos en un equipo, siempre van a molestarse entre ellos. Si yo fuese un jefe de equipo nunca tomaría ese riesgo», confesó.

Then there were three… 👀 Lando Norris, Oscar Piastri and Max Verstappen are the drivers left in Drivers’ Championship contention, with 83 points left on the table! 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Ls7UfSFBhs — Formula 1 (@F1) November 11, 2025

Sin nombrar a Lando Norris y Oscar Piastri, el piloto de Red Bull ha aludido de manera indirecta a sus luchas. La dupla de McLaren, con un coche superior al resto, ha permitido que Vertsappen mantenga sus opciones en el Mundial gracias a varios errores fruto del roce entre ambos pilotos. «Es una situación aún más insostenible cuando luchas por los campeonatos. Creo que lo vamos a ver en la F1 muy pronto, con el escenario actual», aseguró Max en unas declaraciones que no dejan lugar a dudas sobre a quién van dirigidas.