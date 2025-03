La cuenta pendiente de Arbeloa con los Países Bajos

Arbeloa se cita con la historia. Dos años después, el Real Madrid se reencuentra con uno de sus mayores verdugos. El 15 de marzo de 2023, el AZ Alkmaar derrotó por 4-0 al equipo blanco en cuartos de final de la Youth League y posteriormente se alzó con el trofeo. 721 días después, los holandeses y los merengues vuelven a cruzarse, esta vez en los octavos de final de la ‘mini Champions’.

Sin embargo, para esta eliminatoria, el Real Madrid tendrá el público a su favor. Hace dos años, los madridistas cayeron en tierras hostiles. Esta temporada y después de haber acabado milagrosamente en el top 6 de la Youth League, los pupilos de Arbeloa recibirán al AZ en el Di Stéfano.

Tres jugadores de la plantilla actual se acuerdan perfectamente de aquella tarde oscura en Holanda. Pol Fortuny, Mesonero y Hugo de Llanos vieron la debacle en directo. Aunque Hugo fue el único en no disputar ningún momento, sus otros dos compañeros sí entraron al verde (Pol lo hizo como titular). Entonces, para los tres y junto a Arbeloa, la hora de la venganza ha sonado.

Hugo de Llanos mandó a Arbeloa a octavos

En dieciseisavos, el Real Madrid volvió a cruzar caminos con el Borussia Dortmund. En la fase de grupos, los madridistas ya se habían cruzado con los alemanes. En el Di Stéfano, Hugo de Llanos abrió la lata. El atacante mostró todas sus habilidades de killer tras cazar un centro blanco. No obstante, y sobre la bocina, el muro amarillo se llevó la victoria por 1-2.

En dieciseisavos, el Madrid volvía a recibir a su rival. Pero esta vez, Hugo dijo que nada de esto volvería a pasar. El de Valdemoro dio un golpe en la mesa y demostró nuevamente que es un verdugo nato. Doblete de cabeza y ‘sorpasso’ al Borussia Dortmund. De Llanos cocina mucho.

¿Cómo llegan fueron la fase de grupos de los dos equipos?

El Real Madrid comenzó la fase liga de la Youth League ganando al Stuttgart en Valdebebas por la mínima. Después, perdió contra el Lille y cayó con mucha crueldad contra el Borussia Dortmund en el Di Stéfano. Pero los de Arbeloa no se rindieron y continuaron peleando para lograr el objetivo. Ganaron al Liverpool en Inglaterra, mientras que golearon a la Atalanta por 0-4 para lograr el gran objetivo, que era acabar entre los seis primeros.

Por su parte, el AZ Alkmaar llega impoluto. Hay que destacar que los holandeses no tuvieron la misma ruta que el Real Madrid. El primer equipo del AZ no consiguió clasificarse a la Champions League, pero su Juvenil A ganó la Eredivise sub-19. Por ende, los pequeños se ganaron el derecho de estar en la Youth League, pero en la ruta de los campeones nacionales y no en la fase de grupos ampliada, que se tenía que conseguir por los « mayores ».

En la primera fase, los neerlandeses no tuvieron piedad del Strømsgodset. 8-2 en la global y adiós. Sin embargo, en la segunda fase, tocaba el Manchester United. Ante los pequeños de los Red Devils, los holandeses se llevaron el partido de ida (2-1) antes de empatar a cero en tierras inglesas. Por último, tocó el Benfica.

Ante los lusos, el AZ empezó perdiendo desde el minuto tres, aunque remontó hasta ponerse con un 2-1. Sin embargo, el Benfica no había dado su último suspiro y consiguió empatar en el 89′. Tocaban penaltis. Desde los 11 metros, los neerlandeses no pecaron. Las Águilas, sí. Por lo tanto, a Arbeloa solo le sirve ganar. Rendez-vous este miércoles a las 16:00h en el Di Stéfano.