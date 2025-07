Cristóbal Soria delira con el Dortmund: «¡Estaban pasados de peso y locos por irse de vacaciones!»

Mientras el Real Madrid sigue avanzando en el Mundial de Clubes, más sonoro es el ruido que buscan crear los detractores del equipo blanco. Uno de ellos es Cristóbal Soria, alguien que nunca ha soportado que le vaya bien al cuadro madridista y que este torneo en Estados Unidos no iba a hacer una excepción. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones achacó una nueva victoria de los de Xabi Alonso para meterse en semifinales al supuesto mal estado de forma de los jugadores del conjunto germano.

«¡Es evidente que estos del Dortmund no han competido en ningún momento y que el partido ha estado próximo a un amistoso con los alemanes pasados de peso y locos por empezar sus vacaciones!», denunció el sevillano en sus redes sociales. Sin embargo, la realidad del encuentro fue bien distinta, ya que cuando parecía sentenciado los de Nico Kovac sacaron fuerzas de donde no había.

Bajo un calor sofocante y un duro 2-0 encajado en la primera parte, el Dortmund fue capaz de recortar distancias en el 93′ con un gol de Beier que alarmó al Real Madrid. Pero no sólo eso, es que tras el 3-1 marcado de tijera por Kylian Mbappé, Guirassy marcó desde los 11 metros tras un penalti tonto cometido por Dean Huijsen y el Borussia se quedó a un palmo de empatar.

Si no hubiera sido por un paradón de Thibaut Courtois en una última jugada fuera de tiempo que permitió el árbitro Ramón Abatti, quién sabe si no estaríamos hablando de un escenario radicalmente distinto con prórroga y el Borussia en semifinales. Finalmente, el Real Madrid consiguió pasar de ronda y se medirá al Paris Saint-Germain el próximo miércoles (21:00 hora española), también en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Cristóbal Soria y un nuevo ataque al Madrid

Cristóbal Soria debió ver otro partido o a lo mejor apagó la televisión antes del arreón final del Borussia, porque de no ser así su ataque a los alemanes para menospreciar al Real Madrid no se entiende. No es el único, por desgracia, que atiza al club blanco escondido tras la pantalla. Lo hace hasta el propio presidente de la Liga, Javier Tebas, tirando por tierra al Mundial de Clubes en sus redes.

«Un auténtico despropósito de Mundial de Clubes: jugadores y ligas en contra, calendarios destrozados y un ecosistema del fútbol profesional gravemente dañado, con cientos de miles de empleados afectados. Sobre los ingresos televisivos y los patrocinios ya está todo dicho, algunos de ellos acuden tirados de la oreja», publicó Tebas este domingo.

«Para colmo, las entradas se desploman de precio para “llenar” estadios, mientras surgen problemas fiscales tanto para los jugadores como para las entidades.¿Se puede hacer peor? Aun así, hay quien sigue vendiendo la moto de que ha sido un éxito rotundo y es el futuro del futbol. Que Dios nos libre de estos iluminados, por favor», añadió, en una nueva rabieta con el campeonato que se celebra en Estados Unidos.