Courtois abre de par en par la puerta de su regreso a la selección de Bélgica

Thibaut Courtois está «listo para volver» con Bélgica. El portero del Real Madrid renunció a ser convocable por su selección, mientras que siguiera al mando Domenico Tedesco. El ya ex seleccionador no quiso convocar al meta madridista para la Eurocopa, alegando que no estaba preparado debido a la rotura de ligamento cruzado que sufrió y a la lesión que sufrió al recuperarse. Sin embargo, fue titular con Ancelotti en la final de la Champions. Por ello, Courtois señaló que no iría más mientras Tedesco siguiera al frente. Con la llegada de Rudi García, todo cambia.

El portero del Real Madrid ha abierto de par en par la puerta a volver con Bélgica. Ha vuelto a declararse seleccionable y, de cara a la nueva ventana internacional, que se celebrará en marzo, apunta a volver con los Diablos Rojos. Todo, tras la destitución de Tedesco y la llegada de Rudi García.

Courtois ha dejado claro en un podcast que quiere regresar con su selección. El guardameta se quedó fuera de la última Eurocopa y, con su renuncia por las discrepancias con el entonces seleccionador, suma más de año y medio sin acudir con Bélgica. Afirma que «echaba de menos» jugar para su país, pero todo apunta a que en marzo cambiará.

La llegada de Rudi García permitió tender de nuevo puentes con Courtois. De hecho, el nuevo seleccionador de Bélgica dijo que era «una pena no poder contar con el mejor guardameta del mundo». Tras esas palabras, llega ahora el ofrecimiento del jugador del conjunto madridista. Courtois ha dejado abierta la puerta de su selección de manera clara. «Estoy listo para volver», ha reflejado.

Courtois apunta a volver con Bélgica

Con estas palabras, todo indica que de cara a los dos partidos que disputarán en las fechas FIFA de marzo, Courtois será la principal novedad en la nueva etapa que se abre en Bélgica. Sin Tedesco, el meta del conjunto blanco podrá defender la portería de su selección tras casi dos años sin acudir. Su último partido fue en la fase de clasificación para la última Eurocopa, un 23 de junio de 2023, en un partido en el que terminaron empatando a uno contra Austria.

A partir de ahí, llegó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla y, después, volvió a lesionarse, esa vez del menisco. Courtois había dicho que no llegaría a la Eurocopa, aunque finalmente sí que se recuperó a tiempo. Sin embargo, Tedesco aprovechó para dejarle fuera de una cita en la que la selección belga se la pegó en octavos de final ante Francia.

Entonces, el madridista afirmó que por las desavenencias con su seleccionador, no volvería con Bélgica mientras que siguiera en el cargo. Después de una Liga de Naciones desastrosa, en la que acabaron terceros igualados a puntos con Israel, lo que les obliga a jugar una promoción por mantener la categoría en la Liga A. Para esa eliminatoria a doble partido contra Ucrania, Courtois apunta a estar con Bélgica, regresando a la titularidad con su selección, una vez que se ha producido el cambio en el banquillo.