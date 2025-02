Ancelotti: «Modric es un regalo para el fútbol»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Girona y Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos volvieron a la senda del triunfo tras tres jornadas en las que han sumado dos empates y una derrota gracias a un golazo de Modric en la primera mitad y un tanto de Vinicius en el tramo final del encuentro.

Ancelotti comenzó hablando del futuro de Modric, que acaba contrato: «Lo he dicho antes, es un regalo para el fútbol. Tiene que seguir hasta cuando él quiera. Lo que hace lo hace muy bien. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad y profesionalidad. Y el Real Madrid una leyenda».

«Yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions como Maldini. Se puede comparar a lo que es un futbolista. Es una pieza importante la genética, pero sobre todo la seriedad y la actitud que tiene. Sólo así se puede llegar a esa edad, como lo hizo Maldini y lo va a hacer Modric», añadió.

El italiano habló de Vinicius: «Estuvo en su mejor versión. Ha sido en la segunda mitad imparable. Ha estado a su nivel». «Está bien, listo para jugar», comentó sobre Arda Güler. «Cuando no aprovechas las oportunidades puede pasar que te empaten. La tuvieron en una contra tras un córner. El segundo gol acabó el encuentro, pero el equipo ha jugado bien. No era sencillo repetir el nivel de actitud contra el City, pero también me ha gustado».

Sobre Alaba, dijo lo siguiente: «Tras una lesión muy larga, ha hecho un gran partido. Ha estado cómodo, bien posicionado con y sin balón y, obviamente, puede ser titular en el partido de Champions. Estaba listo desde hace un mes, pero tuvo una lesión en el aductor. Sólo necesita minutos. Puede tener un problema si juega cada tres días».

«Estaba muy contento tras el partido. No marcó, pero dio una asistencia, fue peligroso y creo que lo que más le importa es que el equipo gane», comentó sobre Mbappé. También habló de Miguel Gutiérrez: «Antes del partido le he saludado, le he dicho ‘buenos días y mucha suerte’».