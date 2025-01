Bélgica fulmina a Tedesco, el seleccionador que vetó a Courtois

Bélgica ha despedido a su seleccionador, Domenico Tedesco, después de los malos resultados cosechados en los últimos meses y su polémica gestión del vestuario. El hasta ahora entrenador del equipo nacional belga fue el que vetó la participación de Thibaut Courtois en la última Eurocopa, provocando la renuncia final del portero del Real Madrid a la selección durante el tiempo que siguiera en el cargo. La decisión llega antes de que Bélgica dispute el playoff por la permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones y de comenzar la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Aún no hay sustituto, aunque entre los nombres que suenan se encuentra Thierry Henry, seleccionador sub-21 francés y que fue asistente de Roberto Martínez durante su etapa al frente de la selección belga. También aparece en la lista de candidatos el técnico francés Rudi García, que actualmente está sin equipo después de su breve aventura en el Nápoles la pasada temporada. Incluso Ten Hag o Xavi Hernández.

Tedesco tenía contrato hasta 2026 y esperaba dirigir a Bélgica en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, deja el banquillo de los diablos rojos casi dos años después de su llegada como sustituto de Roberto Martínez, tras haber entrenado al Leipzig y al Spartak de Moscú. Los malos resultados y el mal ambiente del grupo han sido los causantes de un despido fulminante e inesperado.

El técnico, de 39 años, acumula cinco derrotas en sus cinco últimos encuentros, ha logrado sólo el 38,1% de los puntos posibles en los últimos diez partidos. Además, mantenía una cruzada con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien el pasado verano anunció que no volvería a la selección si no cambia el seleccionador.

Tedesco dejó fuera de Bélgica a Courtois

Después de que Courtois se rompiera el cruzado el pasado curso, Tedesco aprovechó para decir que no contaba con él para la Eurocopa por una supuesta renuncia del guardameta, que en un principio no llegaba a la cita. Sin embargo, una vez que el madridista se recuperó, el seleccionador mantuvo su postura de no convocarle, lo que derivó en un enfrentamiento que acabó con Courtois renunciando a vestir la camiseta de su país mientras se mantuviera Tedesco en el pusto.

La mala racha de Bélgica coincide con el ocaso de su generación de oro, con las retiradas de Eden Hazard, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen o Marouane Fellaini. Pese a ello, sigue habiendo estrellas como Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku. Cuentan además con jóvenes como Jeremy Doku, Alexis Saelemaekers o Lois Openda.

En los últimos meses, los medios deportivos belgas han especulado con la posibilidad de que el hasta ahora entrenador de los diablos rojos sea reemplazado por el ex seleccionador Marc Wilmots; el técnico de La Gantoise,Hein Vanhaezebrouck; el entrenador del Glasgow Rangers, Philippe Clément; el ex entrenador del Oporto Sergio Conceiçao; el ex entrenador del Barcelona Xavi Hernández o los neerlandeses Mark Van Bommel o Erik Ten Hag. También han sonado para el puesto el ex delantero francés Thierry Henry, quien formó parte del equipo técnico de Roberto Martínez, y su compatriota Rudi García.