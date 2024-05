Courtois no estará en la Eurocopa: Bélgica renuncia a llevar al mejor portero del mundo

Ya es oficial, Thibaut Courtois no disputará la Eurocopa 2024 de este verano con Bélgica. Domenico Tedesco, técnico italiano de la selección belga, ha anunciado la lista oficial en la mañana de este martes y el portero del Real Madrid no está en ella. Es algo que se sabía que iba a ocurrir, pero no por ello deja de ser extraño que el guardameta titular en una final de la Champions, ya totalmente recuperado de su lesión, no vaya a disputar la Eurocopa de Alemania.

«Es bueno que esté nuevamente en forma, pero se comunicó muy claramente. Nos centramos en los jugadores que están ahí. Planificamos nuestra preparación en base a sus declaraciones. Lo intenté todo para llevarlo a la Eurocopa de este verano, pero lo último que escuché fue que no se sentía listo para ir. Fue claro y honesto de su parte», afirmó Tedesco hace poco más de dos meses sobre la situación de Courtois. El portero del Real Madrid le contestó por redes sociales llamándole mentiroso.

La realidad es que en ese momento, a mediados de marzo, Courtois todavía no había vuelto a jugar. Lo hizo por primera vez el 4 de mayo y desde ese día ha disputado cuatro partidos como titular, demostrando que está de vuelta a su mejor nivel. De hecho, todo apunta a que Carlo Ancelotti lo sacará de titular en la final de la Champions contra el Dortmund en Wembley.

El mejor portero del mundo está de vuelta, demostrando sobre el césped que ya está totalmente recuperado de su lesión. Ha vuelto incluso mejor que antes de la lesión, así lo ha confirmado en más de una ocasión Ancelotti, el número 1 está de vuelta. Por ello, aunque era de prever por la mala relación entre ambos, es muy llamativo que Tedesco no se lleve a Courtois a la Eurocopa.

Bélgica renuncia a Courtois

El seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, convocó este martes para disputar la próxima Eurocopa de Alemania 2024 al futbolista del Atlético de Madrid Axel Witsel, que había anunciado su retirada del combinado nacional, pero no así al portero del Real Madrid Thibaut Courtois, molesto desde hace un año con el técnico. La selección belga renuncia de esta manera al mejor portero del mundo.

«No hay duda de que es un jugador de alta calidad», que disfruta de muchos minutos en el Atlético de Madrid, dijo el técnico italogermano en rueda de prensa este miércoles en Tubize, al sur de Bruselas, al anunciar una lista de 25 jugadores en la que también constan Kevin de Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma) o Jérémy Doku (Manchester City).

También están en la lista el ex atlético Yannick Carrasco, ahora jugador del Al-Shabab saudí y el centrocampista rojiblanco Arthur Vermeeren. «Puede ser el futuro de los Diablos Rojos, tiene habilidades especiales», comentó Tedesco sobre la perla belga.

También generaba interés la remota posibilidad de un regreso de Courtois, que hace un año se enfadó con el nuevo entrenador por lo que entendió un desplante a su jerarquía, abandonó la concentración y desde entonces la tensión no ha bajado, al tiempo que el portero ha encadenado dos graves lesiones que le han impedido jugar gran parte de la temporada.

Pese a haber recibido el alta, volver a jugar a un gran nivel y tener altas posibilidades de defender la portería del Real Madrid en Wembley en la final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, el arquero belga no estará con los Diablos Rojos en la Eurocopa. Tedesco renuncia así a disputar la Eurocopa con el mejor portero del mundo.

«Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (…). La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa», zanjó el técnico. Koen Castels (Wolfsburgo) será el portero titular de Bélgica en Alemania en el primer torneo de Tedesco como seleccionador, quien llegó al banquillo belga tras la debacle del Mundial de Catar que puso fin a seis años del combinado belga bajo la dirección del español Roberto Martínez, en los que el ahora seleccionador de Portugal logró excelentes números pero ningún trofeo.

Courtois habla en OKDIARIO

«Primero tiene que apostar Ancelotti por mí. Si me toca jugar, la realidad es que me siento muy bien y estoy a tope. Ya lo dije después de la final de París, si no tengo que hacer ninguna parada y ganamos también lo firmaría. Yo intento estar cuando el equipo me necesita. Creo que he podido demostrar en los partidos que he jugado que si me toca disputar la final estaré al 200%», señaló Courtois en la entrevista exclusiva en OKDIARIO.

«Lo he demostrado en estos partidos que he jugado. Ante el Alavés y frente al Betis pude demostrar que no he perdido mi agilidad o capacidad física, incluso que he podido mejorar para generar más fuerza, más potencia y estoy muy bien. Yo creo que eso al final se nota. Me siento muy bien, por lo que no hay duda», valoró el portero belga confesando que está en plenas condiciones.