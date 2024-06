En Bélgica explotan contra su seleccionador por no llamar a Courtois: «Te quedan días para convocarle»

Clamor en Bélgica con Thibaut Courtois. Aficionados y prensa piden a gritos al seleccionador Domenico Tedesco que deje sus rencillas a un lado y convoque al portero del Real Madrid, el mejor guardameta del mundo, para la Eurocopa. «Te quedan cuatro días», recuerdan este martes al entrenador en la prensa belga. Recuerdan que todavía tiene tiempo para modificar la convocatoria para el torneo que se juega en Alemania.

Y es que Thibaut Courtois no disputará la Eurocopa después de que Tedesco le dejara fuera de la convocatoria oficial para el torneo. Eso era algo previsto, algo que se sabía que iba a ocurrir, pero no por ello deja de ser extraño que el guardameta titular en una final de la Champions (y con paradas otra vez salvadoras), y ya totalmente recuperado de su lesión, no vaya a disputar la Eurocopa de Alemania.

El motivo de todo esto es que Tedesco y Courtois no tienen la mejor de las relaciones y además el seleccionador de Bélgica, que tendrá en la Eurocopa su primer gran torneo con esta selección, utilizó unas palabras previas de Courtois para borrarle de la convocatoria para la Eurocopa. Antes de este año, todavía en 2023, Thibaut expresó a Tedesco que no se sentía listo para ir al torneo veraniego (así al menos lo desveló el entrenador), pero porque estaba lesionado de gravedad.

Una vez que Courtois se recuperó y demostró que está al mejor nivel, el portero del Real Madrid está disponible para Bélgica, pero Tedesco se refugia en unas palabras que evidentemente quedan anticuadas. Courtois ya no está lesionado, es el mejor portero del mundo, pero el seleccionador belga renuncia a llevárselo a la Eurocopa.

Indignación en Bélgica con su seleccionador

Así, en Bélgica hay una indignación total porque Tedesco no llame a Courtois cuando se ha demostrado que está en perfecto estado. «Querido Domenico, quedan cuatro días para convencer a Thibaut», expresa el periódico deportivo La Dernière Heure Les Sports. «Tanto Courtois como Tedesco han tomado decisiones. Los Red Devils se van a Alemania, el mejor portero del mundo se va de vacaciones», expresa HLN.

Este medio recoge que «sin Courtois, el Real Madrid habría perdido contra el Liverpool en París y contra el Dortmund en Londres». Otro diario, Nieuwsblad, hizo otro análisis en más clave nacional y recordando el historial de Courtois en la selección belga: «Thibaut perdió parte de su popularidad entre los belgas después del problema de la capitanía contra Austria. Incluso se ha convertido en un paria para algunos. Le echan la culpa a él, no al seleccionador nacional».

Por su parte, son cada vez más los aficionados belgas que se echan las manos a la cabeza por no poder contar en la Eurocopa como el mejor portero del mundo. Courtois no estará en el principal torneo de selecciones de Europa por decisión única del entrenador, no porque Thibaut no quiera ir o no pueda ir por lesión. Y quien pierde es Bélgica, una selección que llega a la Eurocopa sin el cartel de favorito y con un equipo más limitado que el de los últimos grandes torneos.