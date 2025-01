Courtois: «No es mañana donde deberíamos ganar, sino en otros partidos»

Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en la última jornada de la fase de liga de la Champions a Brest y Real Madrid. El portero toma la palabra antes de un partido en el que los madridistas apuran sus escasas opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados.

Courtois comenzó analizando el partido contra el Brest: «Llegamos muy bien al partido. Estamos jugando muy bien y metiendo muchos goles. Defendemos mejor. Mañana jugamos contra un equipo con calidad que defiende bien, pero tenemos que ser competitivos para tratar de ganar».

El belga también habló de Mbappé: «Es uno de los mejores del mundo y tenemos suerte de contar con muchos en nuestro equipo. No hemos enfrentado muchas veces y es mejor tenerlo en tu equipo que en contra». Sobre la clasificación, fue claro: «Tenemos que ganar y ya veremos dónde acabamos. No podemos especular en nada. No es mañana donde tendríamos que haber ganado, es en otros partidos. Pero intentaremos acabar lo más alto posible y ya veremos qué camino nos toca».

Courtois dio su punto de vista sobre la defensa del equipo: «Lo más importante es empezar bien el partido. En muchos partidos, tanto al inicio de la primera como de la segunda mitad nos cuesta. Estamos defendiendo mejor. Los once debemos defender mejor y si ellos hacen eso todo irá mejor. Para llegar lejos hay que defender bien».

«Hay muchas cosas a tener en cuenta para encontrar el equilibrio. Pero aunque perdamos algunos partidos, aún estamos vivos en todo y nos vemos capaces de ganar a los grandes de Europa. Será difícil acabar en el Top-8, pero ya tendremos enfrentamientos más adelante. La Champions es muy dura y, pese a las dudas, no siento que hayamos dejado de ser favoritos», comentó.

«Esta es una ciudad muy fría, pero en España también las hay. Claro que me sorprende el nivel del Brest, están jugando muy bien y físicamente van muy bien, tocará trabajar muy duro. Pero vamos a por ello», aseguró.

Sobre si conoce al Brest, explicó lo siguiente: «La verdad que no, sólo al portero, porque jugó en Bélgica. Pero he visto varios partidos, como el del Leverkusen y es un equipo que sabe a lo que juega. Quiere el balón y no deja espacios. Siempre pisa campo rival y es duro en casa. Será difícil, intenso».

Courtois también dio su punto de vista sobre el nivel que da el Real Madrid contra los equipos grandes: «No, vas muy rápido. Quedan muchos partidos aún. El derbi está cerca, por ejemplo, pero nosotros vamos a mirar a los partidos que hay antes. La Supercopa fue un palo, pero la reacción ha sido buena. Ganar mañana, luego Espanyol… y ya llegará el derbi. Ya veremos cómo estamos ante los grandes, pero lo que hay que hacer es demostrar en cada partido que tú eres grande».

El belga habló sobre el momento de Alaba: «Lo veo muy bien. Tras estar un año fuera, debes coger ritmo y al no quedar amistosos, le toca hacerlo entrando en estos partidos. Pero lo veo bien. Sumando confianza. Sólo quienes hemos pasado por algo así sabemos lo duro que es, lo difícil que se hace. Pero le decía ‘ya verás como en unos meses estás ahí, tocando balón’ y así ha sido. Estamos muy contentos con su vuelta y seguros de que será importante, de aquí a final de temporada».