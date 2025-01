Bélgica tiene nuevo seleccionador y quiere a Courtois en su equipo: «Nos gustaría que volviera»

Bélgica tiene nuevo seleccionador. Rudi García, ex entrenador de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudí, toma las riendas después del breve mandato de Domenico Tedesco. Un ‘alivio’ para varios, sobre todo para Thibaut Courtois, quien no descarta volver. El 19 de junio de 2024, justo antes de la Eurocopa, el meta del Real Madrid anunció su retirada del combinado belga hasta que hubiera cambios. «Mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario», comunicó el portero el verano pasado. Ahora esos cambios ya están en el banquillo.

Rudi García conoce la situación y ya está trabajando en una solución para que Courtois pueda volver a vestir los colores de su «querida patria». «Hablamos del tema de Courtois con Vincent Mannert, director deportivo de la selección, y aunque tengamos porteros de calidad, nos gustaría que el mejor portero del mundo volviera a la selección», confirmó el nuevo seleccionador belga durante su presentación.

Carlo Ancelotti también tuvo palabras para el asunto, aunque no divagó. «Es algo que debe valorar él. Si quiere volver, no tenemos ningún problema. En absoluto. Será algo que hablará Thibaut con el seleccionador», explicó el técnico italiano en las vísperas del encuentro entre el Real Madrid y el Valladolid.

Courtois tenía una guerra abierta con Tedesco

La situación en la selección belga ha generado controversia en los últimos meses. En una concentración, un desacuerdo entre el entrenador Domenico Tedesco y el guardameta Thibaut Courtois surgió. El meollo del asunto parecía estar relacionado con la decisión sobre quién portaría el brazalete de capitán. Sin embargo, el futbolista madridista desveló otros motivos.

Courtois ofreció una versión completamente distinta a las de su ex seleccionador. En una entrevista con el medio Sporza, el portero reveló que había sido objeto de presiones y amenazas por parte de Domenico Tedesco. Es importante destacar que, durante esta conversación, el guardián blanco restó importancia a la cuestión de la capitanía como la razón principal de su ausencia en los compromisos de la selección belga.

Los motivos del adiós

La Federación Belga de Fútbol tomó la decisión de prescindir de los servicios de Domenico Tedesco como entrenador de la selección nacional. Esta determinación se produjo en un momento crítico para el equipo, que se enfrenta a la posibilidad de descender en la Liga de Naciones y está por iniciar la fase clasificatoria para el Mundial 2026. Tedesco, quien asumió el cargo hace casi dos años reemplazando a Roberto Martínez, tenía un contrato vigente hasta 2026. Sin embargo, una serie de factores precipitaron su salida

Primero, los resultados en el campo no fueron concluyentes. La selección belga ha sufrido cinco derrotas consecutivas en sus últimos encuentros. Es más, en los últimos diez partidos, solo se ha logrado obtener el 38,1% de los puntos disponibles. Una situación deportiva más que complicada. Además, la situación humana también dejaba un amargo sabor en boca a los futbolistas del combinado belga, lo demuestran las tensiones con el portero del Real Madrid.

La destitución de Tedesco, a sus 39 años, marcó un giro inesperado en la planificación de la selección belga. El entrenador, que anteriormente dirigió al Leipzig y al Spartak de Moscú, esperaba liderar al equipo en el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, la federación parece haber encontrado a un noble sustituto. Rudi García es un técnico muy experimentado que sabe lidiar con los egos de las grandes estrellas. Lo demuestra la excelente relación que ha mantenido el francés en el Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo.