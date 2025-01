Ancelotti: «Quien diga que sin Vinicius jugamos mejor es que se ha olvidado de que ganamos dos Champions con él»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio José Zorrilla a Valladolid y Real Madrid. Los blancos buscan defender el liderato conseguido la pasada jornada ante un conjunto pucelano que llega a esta cita siendo el colista de Primera.

«El objetivo es claro. Alcanzamos el liderato en el último partido y hay que conservar la posición. Es un momento importante y hay que seguir arriba», comenzó. «Es un partido muy importante. Voy a meter el mejor equipo posible. Es un calendario exigente y poco a poco estamos cogiendo el ritmo nuevo para conservarlo», añadió.

Sobre el futuro de Vinicius y Arabia, comentó lo siguiente: «Vinicius está muy feliz aquí y quiere hacer historia en el Real Madrid. Todos estamos en la misma línea. Somos felices aquí y quiere hacer historia. El jugador está igual que siempre. En este sentido le viene bien, porque puede recuperar y entrenar en estos días. Lo aprovechará para marzo y abril, que llegará fresco en el momento importante de la temporada».

«Se han olvidado que hemos ganado la Champions en París y en Londres con Vinicius. Es un jugador indiscutible, sin ninguna duda», añadió sobre el brasileño. «Hay momentos más complicados en la temporada y yo estoy bien. Tengo mucha confianza», aseguró.

«Si Courtois quiere volver, no tendríamos ningún problema. Lo hablará el entrenador con el jugador», comentó sobre el posible regreso del portero a Bélgica. También habló de Valverde: «Es un jugador completo y muy importante. Puede jugar en muchas posiciones y en todas lo hace perfectamente. Es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Es complicado elegir cuál es su mejor posición para el equipo. Puede ser que le necesitemos más como lateral derecho y en otros como pivote. El jugador está totalmente disponible, porque nunca me pide nada. Es el jugador más completo del mundo, puede cubrir y muy bien todas las posiciones posibles. También podría ser central».

Por otro lado, habló de Ceballos: «Ha vuelto a su mejor versión tras las lesiones y cuando no le ha dado muchos minutos para coger forma. El equipo está seguro con el balón. En los partidos importantes tengo que quitar a uno, pero él puede jugar».

«En estos días he reflexionado porque me he enfadado mucho en rueda de prensa y yo sé que no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo y controlado, por lo que no me molesta que se me pregunte por Vinicius», comentó.

«Tchouaméni ha vuelto del problema que ha tenido. Camavinga estará disponible muy pronto, la próxima semana», aseguró. También habló de la defensa: «El vestuario lo tiene asimilado porque lo hemos hablado muchas veces. En los pocos entrenamientos hemos sido mejor en los aspectos defensivos. Ellos son conscientes de que es la llave del éxito».

«De Rodrygo lo que más destaca es su continuidad. Para un delantero es bastante normal tener altos y bajos. Cuando puedes sacar números con continuidad es lo más importante», aseguró. Para finalizar, habló de los canteranos: «Lo han hecho bien. Han aprovechado las bajas que hemos tenido».