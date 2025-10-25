Convocatoria del Real Madrid contra el Barcelona: Huijsen, Carvajal, Trent y Ceballos no se pierden el Clásico

La convocatoria del Real Madrid para el Clásico contra el Barcelona, que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu, tiene como gran novedad el regreso de Huijsen, Carvajal, Ceballos y Trent Alexander-Arnold. Todos ellos han superado sus respectivas dolencias y estarán recuperados para el encuentro contra los azulgranas.

Por otro lado, las bajas que tiene Xabi Alonso para el encuentro contra el Barcelona son las de Antonio Rüdiger y David Alaba. Ambos encaran la recta final de sus respectivas lesiones y podrían estar el próximo fin de semana frente al Valencia en el Santiago Bernabéu, aunque no han llegado al encuentro contra los catalanes.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.

Soto Grado impartirá justicia

César Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Le acompañará desde el VAR Javier Iglesias Villanueva. El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer esta designación en la mañana de este sábado, después de la rueda de prensa de Marcus Sorg y poco antes de que hablase Xabi Alonso.

Convocatoria del Real Madrid