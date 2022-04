El Chelsea resucita con una goleada al Southampton

El Chelsea volvió a la vida después de la ida de cuartos de la Champions League ante el Real Madrid, con una goleada a domicilio frente al Southampton, con un contundente 0-6. El equipo londinense resucitó tras no dejar una buena imagen en sus dos últimos partidos en casa, lo que les llevó a caer por 1-4 ante el recién ascendido Brentford y, después, frente a los blancos en la máxima competición por 1-3. Sin embargo, los blues han vuelto a la senda de la victoria. A los dobletes de Mason Mount y Timo Werner se sumaron los goles de Marcos Alonso y Kei Havertz.

Parece que las palabras y la decepción de Thomas Tuchel tras el partido ante los madridistas han surtido efecto. Los jugadores han reaccionado a tiempo después de que el alemán afirmase que no había eliminatoria. En el estadio de St. Mary fueron un rodillo, ante un equipo que cierto es que no se jugaba nada y que no atraviesa tampoco su mejor momento.

Aún así, las sensaciones de los londinenses fueron más que buenas. Desde los primeros minutos quisieron pasar página de lo sucedido en Stamford Bridge el pasado miércoles y lo consiguieron. Cuatro goles, dos palos y otras tantas ocasiones claras en la primera parte certificaron que el Chelsea no está muerto y que el Real Madrid no puede relajarse de cara a la vuelta que se disputará el martes en el Bernabéu. En la segunda parte continuó la goleada, con dos tantos más, que certificaron los dobletes de Werner y Mount, antes de cumplirse la hora de partido.

El técnico aprendió además de su error de guardar en el banquillo a Marcos Alonso en la ida de los cuartos de Champions y apostó por él de inicio. No pudo contar con César Azpilicueta, que será duda para la vuelta tras dar positivo por coronavirus. En el carril diestro entró Loftus-Cheek, mientras que Jorginho y Pulisic tampoco estuvieron de inicio, entrando en su lugar Kovacic y Werner. Tras el descanso, entraron el estadounidense, James y Ziyech.

El triunfo, más allá de darles alas y confianza de cara al encuentro del martes en el Bernabéu, les asienta en zona Champions. Los blues se quedan en tercera posición de la Premier League, alejados de la cabeza, pero con seis puntos de diferencia respecto al cuarto, el Tottenham, y el quinto, el Arsenal.