El Castilla de Raúl toca fondo en Algeciras

El Real Madrid Castilla de Raúl tocó fondo en Algeciras tras perder 3-0 en un partido horrible lleno de errores defensivos. El primer filial blanco encadena tres derrotas consecutivas, cuatro partidos sin marcar gol y casi dos meses sin ganar. El descenso cada vez está más cerca para un equipo que no levanta cabeza en Primera Federación y que se encuentra en plena crisis de resultados.

Tras dos derrotas consecutivas, cinco jornadas sin ganar y los fantasmas del descenso empezando a acechar al equipo, Raúl González volvió a la defensa de tres centrales y dos carrileros en la jornada 24 del grupo segundo de Primera Federación en Algeciras. Carrillo volvió a la titularidad junto a Asencio y Cuenca en el centro de la zaga. Manuel Ángel también regresó al once y otra de las sorpresas fue el regreso de Lucas Cañizares a la portería.

El primer filial blanco llegaba a Algeciras tras tres jornadas sin anotar ningún gol. En las últimas cuatro jornadas, los de Raúl solamente habían anotado un gol. A la crisis defensiva se le unía la sequía goleadora. Ambas continuaron durante los primeros 45 minutos en Algeciras.

La primera mitad cerca del Estrecho terminó con un Algeciras mejor que se marchó al descanso ganando 1-0 gracias a un tanto de Javier López en el minuto 29. El club andaluz, gracias a una buena pared, aprovechó el desajuste defensivo en la defensa madridista y se adelantó en el marcador. Javier López le pilló la espalda a Carrillo y batió a Cañizares con facilidad. De esta manera, los de Raúl González se marcharon al descanso con las mismas malas sensaciones que traían para esta jornada.

El Algeciras sentenció el partido en la segunda parte

Las cosas no le estaban saliendo al Castilla de Raúl y la crisis de resultados aumentó en el inicio del segundo tiempo con el 2-0 del Algeciras. Tras un gol llovido al área del primer filial blanco, la defensa madridista no supo despejar la pelota, el cuero le cayó a los pies de Iván Turrillo y batió a Lucas Cañizares por debajo de sus piernas. El cuadro andaluz sentenciaba el choque.

Raúl movió el banquillo dando entrada a jugadores como Palacios, Víctor Muñoz, Jeremy de León y Aparicio. El primer filial blanco buscaba la portería rival con alguna tímida llegada, pero no era capaz de generar ocasiones claras de peligro. El Algeciras tenía el partido bajo control. La más clara del Real Madrid Castilla la tuvo Palacios en el 76 con un disparo en el primer palo que se marchó rozando el segundo.

Pero cuando las cosas no salen bien, no salen. En el 78, el Algeciras anotó el 3-0 tras un error garrafal de la defensa del Real Madrid Castilla. Asencio no fue capaz de despejar la pelota en la frontal, Cañizares salió en falso y Javi López se metió entre ambos, y a portería vacía anotó el tercero para el cuadro andaluz. La derrota estaba siendo más que dolorosa para los blancos.

El Castilla cosechó su tercera derrota consecutiva en Algeciras y confirmó su cuarto partido sin anotar gol en Primera Federación. Los de Raúl se mantienen a siete puntos del descenso a la espera de lo que hagan esta jornada Mérida, Linares o Baleares. Si alguno gana, el descenso se acercaría a solamente 4 puntos. La crisis de resultados en el primer filial blanco cada vez es más grave.