Cassano se hace del Barça: «Si no expulsan a Szczesny, al Madrid le meten 10»

Antonio Cassano vuelve a crear polémica. El ex jugador del Real Madrid (2006/07) ha cargado en contra de su ex equipo después del Clásico de la Supercopa de España. «Si no expulsan a Szczesny, el partido acaba 10-1. Repito, 10-1. Y no 10-2, porque el gol lo marcan en la falta posterior a la expulsión», afirmó el italiano en una entrevista.

Su paso anecdótico por el Real Madrid le debió sentir mal. Él mismo reconoció que si no triunfó en la Casa Blanca era porque «no entrenaba». Sin embargo, el italiano cargó contra la entidad blanca de nuevo. «Habría hecho más sacrificios por el Barcelona. Sin embargo, me llamó el club más importante de la historia con los Galácticos y no me arrepiento para nada. Pero volviendo atrás, sabiendo lo que ahora sé del Barcelona, si hubiera tenido la oportunidad…», relató el transalpino, dejando claramente entender que se habría marchado a la Ciudad Condal.

El delantero expresó públicamente su amor hacia el Barcelona. «La cosa que más me vuelve loco del Barcelona es su estilo. Para ellos la victoria es que la gente disfrute siempre. Tener la pelota, atacar…. Ningún otro equipo del mundo juega como ellos. Tienen una mentalidad atrevida, no tienen miedo», apuntó. También contó que su amor por la entidad azulgrana viene de antes de firmar con el Real Madrid. «Empecé a entender su filosofía cuando yo estaba en la Roma y jugamos contra ellos. Les ganamos 3-0, goles de Totti, Montella y Tommasi, en la vuelta fue 1-1, marcaron Kluivert y Panucci. Ahí me enamoré de ellos», zanjó.

Cassano no se corta con CR7

No es la primera vez que Antonio Cassano destaca por sus polémicas declaraciones. En octubre de 2024, el italiano volvió a generar polémica con sus controvertidas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo. En el programa italiano ‘Il Vero Calcio’, Cassano afirmó sin rodeos que «Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol y me importa una mierda que meta 3.000 goles».

El italiano argumentó que la grandeza de un futbolista no se mide solo por los goles, criticando la obsesión de Cristiano con el gol y su limitada contribución al juego colectivo. Cassano incluso comparó al portugués con otros delanteros como Lewandowski, Benzema y Suárez, destacando que estos no solo son goleadores sino que también saben «jugar al fútbol en equipo».

La situación escaló cuando Cristiano Ronaldo respondió a estas críticas. Según reveló Cassano en el podcast ‘The BSMT’, el portugués le envió un mensaje de texto desde España con una lista detallada de sus títulos y estadísticas, acompañado de un mensaje de voz donde expresaba: «Me faltaste al respeto, no vuelvas a hacer algo así». Lejos de retractarse, Cassano respondió: «Querido Cristiano, simplemente no me gustas como jugador. ¿Cuál es el problema?», añadiendo que para él, Leo Messi es el mejor jugador de la historia.

Pero Cristiano no ha sido el único objetivo de sus críticas. Cassano también arremetió contra José Mourinho, especialmente tras la final de la Europa League. El italiano expresó su deseo de que el técnico portugués abandone la Roma, declarando: «Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma».

Mourinho no se quedó callado y respondió a Cassano con contundencia: «Cassano jugó en la Roma, el Inter y el Real Madrid: en el Madrid se le recuerda por su abrigo, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar y con el Inter no ganó ni la Copa de Lombardía», zanjó el ‘Special One’

La disputa continuó cuando Cassano afirmó que a Mourinho «le importa una mierda el fútbol. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar ni hablar», a lo que el entrenador respondió con una advertencia: «Cuidado Antonio, tú tienes 40 y yo 60, a veces vienen los Marko Livajas y luego es duro».