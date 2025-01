Guiño de Laporta al Madrid: «Podemos ser máximos rivales en el campo, fuera tenemos intereses comunes»

Joan Laporta tuvo que responder a multitud de preguntas durante la rueda de prensa en la que explicó su visión del caso Dani Olmo. El presidente culé explicó las conversaciones que mantuvo con el Real Madrid sobre el asunto y destacó el señorío de este club y otros al no hacer un comunicado de condena por la inscripción de sus jugadores.

«El Madrid y el Barça podemos ser máximos rivales en el terreno de juego, pero fuera, dentro de un marco como sería la patronal, debemos defender los intereses de los clubs. Hay muchos clubs que no se han posicionado y les estoy agradecido. Tienen unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando y que saben que estamos dentro de la legalidad y con visos de prosperar en este proceso», dijo Laporta sobre el caso Olmo.

El presidente, además, fue cuestionado por su cercanía con Florentino Pérez en este proceso en el que el Real Madrid se ha mantenido en silencio. «No le voy a desvelar las conversaciones privadas con otros presidentes. Sí que puedo decirle que los clubs que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido. Han visto claro que no era el camino», añadió.

El dirigente fue repreguntado por esas conversaciones con el mandatario madridista y finalmente dio detalles. «Con Florentino hablamos de la Supercopa de Arabia, con directivos también, que hay que mejorar en lo posible todo para mejorar, aunque la organización fue muy buena. Deberíamos estar mejor remunerados y sacar más beneficios. Todo en un ambiente de concordia dentro del ambiente de la discordia por el tema de las licencias», aseveró.

Laporta, eso sí, desveló que le ha puesto la cruz a clubes como el Atlético o Villarreal, quienes sí se han mostrado muy beligerantes en el caso Dani Olmo. «Los clubs que se han posicionado en contra, no me ha sentado bien y estoy en contra de lo que han hecho», añadió.

Finalmente, el presidente azulgrana habló del proyecto de la Superliga que tiene en común con el Real Madrid. «Estaba previsto que fuera antes, pero en este sentido se está retrasando y sigue vivo. Es para que los clubs tengamos más ingresos para la sostenibilidad del fútbol europeo. Somos proactivos en esta armonización de lo que es el fútbol en Europa. Lo hacemos para evitar que otras competiciones se erijan como prominentes, que no nos hagan estar en desventaja competitiva», zanjó.