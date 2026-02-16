El cariñoso mensaje de Chendo a Carvajal: «¡Leyenda!»

Dani Carvajal disputó treinta minutos en el triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad. El lateral diestro, inédito sobre el césped desde la goleada ante el Mónaco en Champions, apenas ha podido disputar una decena de encuentros esta temporada por problemas físicos. Otro histórico lateral derecho del club blanco, Chendo, quiso mandarle un cariñoso mensaje a través de su cuenta de Instagram. El delegado del Real Madrid compartió una instantánea con Carvajal, acompañada del mensaje «Leyenda, Dani».

Miguel Porlán Noguera sabe de primera mano lo que significa ocupar la banda derecha del equipo merengue. Conocido futbolísticamente como Chendo, el actual delegado del club jugó toda su carrera en el Real Madrid. Con el ‘2’ a la espalda y el lateral derecho como posición, el de Totana militó entre 1981 y 1998 en el primer equipo blanco tras promocionar desde el Castilla. Chendo ha mostrado su apoyo a Carvajal, capitán y lateral diestro del Real Madrid, en una temporada difícil en lo futbolístico para el de Leganés.

La de Chendo no fue la única muestra de cariño que recibió Carvajal por su regreso frente a la Real Sociedad. El ‘2’ merengue fue recibido al ingresar al césped del Santiago Bernabéu con una gran ovación por parte del público madridista. El capitán también recibió gritos de ánimo de los aficionados durante el calentamiento. Los 30 minutos de tiempo reglamentario, además del descuento, contribuirán al rodaje de un Dani Carvajal que no disputaba tal cantidad de minutos desde el 2-5 ante el Atlético de Madrid del pasado 27 de septiembre.

Pese a estar disponible para Arbeloa durante el último mes y medio de competición, entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros, Dani Carvajal únicamente había sumado minutos frente a Albacete -en Copa- y Mónaco. Desde su aparición en Champions, el lateral español había encadenado cuatro partidos consecutivos sin jugar; pese a entrar en convocatoria. Fede Valverde, ante Benfica y Valencia, y David Jiménez, ante el Rayo, ocuparon su lugar en el carril derecho.

Con el regreso del canterano al Castilla -disputó los 90 minutos en el triunfo del filial este fin de semana- y Valverde de vuelta al centro del campo, el elegido por Arbeloa como titular fue Trent Alexander-Arnold. El futbolista inglés completó una buena actuación. Suya fue la asistencia para que Gonzalo García abriera la lata, una muestra de sus habilidades con balón en la parcela ofensiva. Trent se presenta ahora como la competencia directa para Carvajal por los minutos en el lateral derecho del Real Madrid.

Chendo y la visita de Eden Hazard

Chendo también mostró en Instagram una fotografía junto a Eden Hazard. El ex futbolista belga estuvo presente en el Santiago Bernabéu para el partido ante la Real Sociedad. «Siempre en mi equipo. Una alegría verte de nuevo, amigo», compartió el delegado merengue sobre el que fuera futbolista del Real Madrid entre 2019 y 2023.