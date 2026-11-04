Camavinga vuelve de la escuela hecho un hombre nuevo

Camavinga ha vuelto a la escuela para cambiar su manera de vivir el fútbol. El centrocampista del Real Madrid explicó en Atenas que detrás de su evolución hay un verano de reflexión, una experiencia formativa en Harvard y una disciplina que ahora aplica cada día en Valdebebas. Llega antes, trabaja más y presta menos atención a lo que se dice de él. Mourinho le dio confianza para continuar y el francés quiere responder desde una transformación que empieza lejos del balón. «Soy un hombre nuevo», aseguró.

La frase resume cómo interpreta un proceso que nació de la dificultad. Camavinga terminó la pasada temporada con dudas alrededor de su rendimiento y tuvo que pensar qué necesitaba corregir. Su respuesta ha consistido en revisar hábitos, fortalecer su preparación y buscar experiencias fuera de la rutina de un futbolista.

«La verdad es que fue un momento duro, difícil para mí», reconoció. Durante el verano dedicó tiempo a identificar sus carencias y a trabajar sobre ellas. La autocrítica aparece como el punto de partida de una reacción que pretende sostener durante toda la temporada.

Una escuela llamada Harvard

Cuando Camavinga habló de volver a la escuela se refería a su paso por Harvard Business School. El francés aprovechó parte del verano para realizar una formación sobre el negocio del entretenimiento, los medios y el deporte, después de quedarse fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial.

El programa, denominado The Business of Entertainment, Media, and Sports, aborda las estrategias comerciales de esas industrias y cómo la tecnología transforma sus modelos de negocio. El deporte comparte espacio con sectores como el cine, la televisión o la música. El aula ofrece así una perspectiva distinta para quien normalmente conoce ese mundo desde el terreno de juego.

Camavinga destacó especialmente el contacto con personas ajenas a su entorno habitual. «Fui a la escuela en verano y vi vidas diferentes a las que suelo ver», explicó. Escuchar otras experiencias le permitió salir de una rutina en la que casi todo gira alrededor del siguiente entrenamiento o partido.

«He trabajado cosas en mi cabeza que normalmente no suelo hacer», añadió. Para el francés, el aprendizaje tuvo una dimensión personal. Encontró una oportunidad para detenerse, escuchar y revisar su manera de afrontar las dificultades.

Dos o tres horas antes en Valdebebas

La reflexión ha desembocado en cambios concretos. Camavinga asegura que ahora llega dos o tres horas antes para realizar trabajo de gimnasio previo al entrenamiento colectivo. La disciplina que menciona se traduce en tiempo y en una preparación más constante.

El centrocampista también explicó que entrena dos veces al día. Busca reforzar su físico y estar mejor preparado para responder a la exigencia de la competición. Su evolución necesita continuidad, y esa es una de las prioridades de esta nueva etapa.

El compromiso empieza antes de que salgan sus compañeros al césped. Ahí quiere construir una base que le permita aprovechar sus condiciones, mantener la intensidad y ofrecer más garantías cuando el entrenador recurra a él.

Menos ruido y una confianza que devolver

La otra modificación está en su relación con el exterior. «He aprendido a no escuchar ni leer lo que decís de mí. Soy más maduro mentalmente», afirmó. Camavinga intenta concentrar su atención en aquello que puede mejorar con su trabajo.

La conversación con Mourinho fue importante para afrontar el curso. El portugués le transmitió confianza y le pidió que se quedara. El francés encontró un respaldo desde el que comenzar de nuevo y ahora persigue convertirlo en actuaciones.

Atenas le ofrece otra oportunidad para avanzar. En un Real Madrid con competencia y un calendario cargado, Camavinga quiere hacerse necesario. Su respuesta empieza en el gimnasio y continúa sobre el campo. El alumno que volvió de Harvard pretende demostrar que ha aprendido la lección.