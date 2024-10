Bustamante critica no darle el Balón de Oro a Vinicius por el fair play: «Rodri pegando un puñetazo…»

David Bustamante ha criticado la elección de Rodri Hernández como Balón de Oro. El cantante, madridista confeso, ha dejado clara su postura con un «zasca» en toda regla a todos aquellos que apelan al fair play como motivo para negarle el galardón a Vinicius y dárselo al internacional español. «¿La imagen de Rodri enganchando del cuello y pegando un puñetazo en un córner con el City?», pregunta el artista.

El cantante defiende que Vinicius debería haber sido el ganador del Balón de Oro, aunque reconoce que no es del todo de su agrado. Señala que Vinicius «ha sido el jugador más desequilibrante» durante la pasada temporada y que, también, es el «ha ganado todo», salvo la Copa América con Brasil.

En una entrevista en la radio, Bustamante defiende al jugador del Real Madrid y la injusticia que se ha cometido con él al no concederle el premio que le acredita como el mejor de la pasada campaña. Y sorprende como rebate los argumentos que utilizan para justificar que el ganador del Balón de Oro haya sido Rodri.

«Cuéntamelo que te va a venir un zasca pero curioso», inicia diciendo el cantante cántabro cuando ponen en cuestión el fair play de Vinicius. Es entonces cuando Bustamante comienza a criticar unas imágenes que se vieron el pasado curso en un partido que disputó el Manchester City: «¿La imagen de Rodri enganchando del cuello y pegando un puñetazo en un córner con el City te la paso?».

El artista ha acudido a un programa de la Cadena SER en Cataluña, donde ha defendido al Real Madrid y tanto a Vinicius Junior como a Dani Carvajal. Ha reconocido que el brasileño no le gusta. «Soy madridista y no me gustan los jugadores que montan escándalos», destaca, pero ha destacado que debía haber ganado el galardón o, sino, debería habérselo llevado Carvajal.

Bustamante se lo daría a Vinicius

«¿Rodri o Dani Carvajal? Seis Champions tiene él solo. A ver si te crees que un jugador llega a Primera División siendo un manta. No seamos forofos, seamos objetivos», destaca Bustamante. También ha señalado que todo aquel que no es aficionado del Real Madrid no está reconociendo de manera objetiva los méritos de Vinicuis para llevarse el Balón de Oro.

«Yo soy objetivo porque lo bueno que tenemos los del Madrid es que no somos antinada. Los del Madrid somos del Madrid y punto. Los demás sois antimadridistas y luego de vuestro equipo», ha criticado Bustamante.

El cantante, de esta forma, se suma a las múltiples muestras de apoyo que ha tenido el delantero del Real Madrid en los últimos días. Más allá de sus compañeros, que han cerrado filas en torno a él, muchos personajes relevantes en otros ámbitos, no sólo del deporte, han dado su apoyo.

Uno de ellos fue Lewis Hamilton. El piloto de Fórmula 1 y el delantero del Real Madrid mantienen una gran relación desde el Gran Premio de Italia 2023 y además ambos son abanderados en la lucha contra el racismo. Tras conocerse que era Rodri el ganador, el de Mercedes publicó un mensaje con una bandera de Brasil en sus redes sociales.