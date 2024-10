La comentada opinión de Iker Casillas sobre el Balón de Oro

Iker Casillas, ex capitán del Real Madrid y de la Selección Española, no ha dudado en expresar su descontento con el premio del Balón de Oro. Y eso, antes de saberse de manera oficial el ganador del galardón. En un vídeo de TikTok junto a Adri Contreras, el meta reaccionó junto al creador de contenido a la noticia de que Rodri se llevaría la pelota dorada, a escasas horas de que ocurriese.

Las declaraciones del ex guardián de la portería madridista han sido contundentes. «Me parece que es una absurdez, no tiene criterio ninguno. No sé quién narices los elige, no sé quién los vota y ya me da igual si son los capitanes, los seleccionadores o el presidente de Malasia», decía el mostoleño.

La reflexión del portero no se para aquí. Su crítica no se limita solo al proceso de selección, sino que también cuestiona la falta de reconocimiento a jugadores españoles en el pasado. «Tampoco entiendo cómo es posible que hace 14 años, en la época del 2008 al 2012 ningún español fuese Balón de Oro, y más cuando ganamos el Mundial», relataba el ex meta del Porto. Esta observación resalta un período en el que la selección española dominó el fútbol internacional, ganando la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, sin que ninguno de sus jugadores obtuviera el máximo galardón individual. Entre esos años, Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron los galardones, aunque Fernando Torres, Xavi, e Iniesta también habían sido nominados y fueron serios candidatos para llevárselo.

Rodri finalmente fue elegido por los votantes de France Football para ser el segundo Balón de Oro español, 64 años después. Iker Casillas apoya que lo gane un español sino lo hubiera sido Vinicius. Sin embargo, el nativo de Móstoles apunta que, si el galardón se debe otorgar a un español, el centrocampista del Manchester City no sería el indicado. «Si tienes que dárselo a un español, en todo caso se lo tendrás que dar a Carvajal», afirmó el 167 veces internacional con La Roja.

El debate sobre el Balón de Oro no es nuevo. Cada año, surgen discusiones sobre los criterios de selección. Según France Football, los criterios se basan en función del rendimiento individual, logros colectivos, la clase y el fair play. Las palabras del ex portero español alimentan estas discusiones y ponen sobre la mesa la necesidad de repensar cómo se otorgan estos reconocimientos en el fútbol moderno. Cristiano Ronaldo también venía criticando aquellos premios. «Estos premios están perdiendo un poco de credibilidad. Tenemos que analizar la temporada entera. Ya no creo en ellos», decía el astro portugués en enero de 2024.

La falta de transparencia en el proceso de votación, la elección de los votantes y la percepción de que ciertos jugadores o equipos son favorecidos sobre otros han sido temas recurrentes de crítica estos últimos días. Este año, France Football tardará 13 años en hacer los votos de los periodistas públicos. Casi dos semanas para publicar una simple lista. Además, algunos de estos votantes se mostraron abiertamente culés en las redes sociales. Lo cual pudo perjudicar preciosos puntos a favor de Vinicius.