El mensaje de apoyo de Vinicius a los afectados por la DANA en Valencia: «Mucho ánimo»

La DANA que asola a la Comunidad Valenciana en general y Valencia en particular ya se ha cobrado la vida de más de 50 personas. Vinicius ha sido uno de los primeros futbolistas en mostrar su apoyo y condolencias a los afectados por las inundaciones.

El delantero del Real Madrid se ha pronunciado en su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, «Mucho ánimo a todos», fueron las palabras del brasileño citando el mensaje del comunicado del conjunto blanco sobre la catástrofe.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas por el temporal que están sufriendo muchas zonas de nuestro país», rezaba el comunicado del equipo blanco.

El equipo blanco debe visitar Mestalla para medirse al Valencia el próximo sábado a las 21:00 horas. Un choque marcado por un lado por el regreso de Vinicius al escenario en el que sufrió ataques racistas y, por otro, por el reencuentro del jugador con una afición que no le perdona la generalización por un condenado comportamiento de unos pocos.

Además de Vinicius, otros jugadores del equipo blanco como Modric y Courtois también han mostrado su apoyo a los afectados. «Mucho ánimo y mucha fuerza para toda la gente de Valencia y de las otras provincias afectadas por el temporal», publicó el futbolista croata. El meta belga, por su parte, deseó «un abrazo a todos los afectados y mucha fuerza en un momento tan difícil».

La DANA ha hecho estragos esta noche en Valencia. Las lluvias torrenciales y fuertes vientos han desembocado en incontables destrozos que ya se han cobrado más de 50 vidas. Sigue el conteo de los desaparecidos. Muchos trabajadores han quedado incomunicados, como la hija de Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de fútbol.

«No sé nada de ella desde las cuatro de la mañana, a esa hora se ha quedado ella y las personas con las que se quedó atrapada sin batería en el teléfono, en ese momento estaban bien, pero no sé nada más. Tengo a dos trabajadores de la federación durmiendo en la carretera, otros cuatro que se salvaron de milagro, otros que han perdido el coche…», inicia el relato de Gomar.

«Es un desastre. Te diría sin precedentes, pero yo ya viví esto en los años 80. Lo peor es lo que viene ahora, recoger el barro y limpiar. Y aparecerán algunos desaparecidos, otros se los habrá llevado el agua. Lo peor de aquí es el lado humano. La última noticia que tengo de mi hija es a las cuatro de la mañana, cuando estaba en un polígono en Ribarroja. Se ha quedado sin batería, pero me consta que, en principio, está bien, porque no he vuelto a saber nada», relató Salvador Gomar en Radio Marca.