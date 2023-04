La situación de Fede Valverde en Valdebebas no se ha visto alterad, por lo que sucedió al filo de la media noche tras el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Villarreal en la zona de autobuses del estadio Santiago Bernabéu. «Está tranquilo y centrado en lo suyo», aseguran desde el vestuario madridista, donde está siendo apoyado por todos sus compañeros, nadie habla de lo sucedido y ya se ha pasado página. El uruguayo está «jodido», pero sólo se quiere centrar en el duelo contra el Chelsea, perteneciente a la idea de los octavos de final de la Champions.

Valverde pasó un día complicado el domingo. No le gusta estar en boca de todos por acontecimientos extradeportivos. Sabe que la violencia no es el camino, pero para el uruguayo, que esperaba una disculpa de Baena tras el duelo, el jugador del Villarreal pasó todos los límites. Los que rodean al madridista aseguran que Fede, que nunca ha tenido un comportamiento antideportivo, asimila bien los insultos de los rivales y los considera parte del juego, pero el presunto ataque a su hijo no lo dejó pasar. Tras el partido, el charrúa fue a pedirle explicaciones al andaluz y después de que hiciese oídos sordos, le propinó un puñetazo. En la mañana del domingo estuvo con los servicios jurídicos del Real Madrid, que analizaron todos los escenarios y, desde ese momento, el único objetivo es pasar página cuanto antes.

Sobre la denuncia de Baena, en el Real Madrid están «tranquilos». En el club creen que es complicado que el uruguayo sea sancionado deportivamente y, de serlo, no será esta temporada. Tras la denuncia del jugador del Villarreal, donde presentó un parte de lesiones, entrará Antiviolencia y ésta hará que el Comité de Competición actúe de oficio. El lunes se reunirá y analizará lo sucedido siempre y cuando que la Policía Nacional le remita la denuncia presentada por el futbolista amarillo. Algo que se da por hecho.

Dos vías de sanción

Antiviolencia tendrá en cuenta tanto el parte facultativo de la lesión y la denuncia presentada ante la Policía por el futbolista almeriense. Esta denuncia iría por la vía penal y podría tener una multa siempre que a lesión, como parece, sea leve.

En cuanto a la sanción deportiva, el Comité de Competición, que no ha entrado porque el incidente no está recogido en el acta del partido, pero lo tendrá que hacer en cuanto Antiviolencia reciba la denuncia. Cuando esto suceda, habrá dos vías. La primera, remitir el caso a la Federación para que sea Competición el órgano que juzgue a Valverde. En este caso, la sanción deportiva podría ir de los dos a los cuatro partidos. Por otro lado, podría aplicar la Ley del Deporte. En este caso, la sanción sería mayor e ir de uno a seis meses sin poder entrar a un recinto deportivo.