La mujer de Fede Valverde estalla contra Álex Baena: «Hay un Dios que todo lo ve y que sabe la realidad»

La mujer de Fede Valverde, Mina Bonino, expresó su malestar en sus redes sociales minutos después de que Álex Baena emitiera un comunicado sobre los acontecimientos que se produjeron el pasado sábado en el parking del Santiago Bernabéu cuando el uruguayo le propinó un puñetazo al futbolista del Villarreal. La argentina dijo que ellos «jamás» incitan «a la violencia en ningún momento».

Tras hacer alusión a la situación que vivió en los inicios de su embarazo, Bonino hizo referencia a las palabras de Baena. «Imagínate todo eso para que después de haberlo ‘superado’, te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón, y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que revivir todo esto de nuevo», afirmó.

«Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas, las cuales yo también recibo pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado esos dos meses de incertidumbre», prosiguió Bonino, que defendía su postura y la de su marido.

Sin embargo, pese a las acusaciones de Baena, Mina prefierió guardar silencio al respecto del asunto. «Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele», continuó la argentina.

Por último, Bonino respaldó la decisión de Valverde de no pronunciarse por el momento. «Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes», concluyó Mina.