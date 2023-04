El Real Madrid ve «inviable» que Valverde sea sancionado

En el Real Madrid ven «inviable» que Fede Valverde sea sancionado tras lo ocurrido con Alejando Baena después del duelo que enfrentó a los blancos con el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. La entidad madridista está en línea con la Federación Española de Fútbol, que también entiende que será muy complicado una sanción deportiva, ya que el árbitro no estaba presente y nada de lo sucedido quedó recogido en el acta. Además, que fue con el partido ya acabado y los jugadores duchados.

La vía para que Valverde sea sancionado pasa porque el Villarreal denuncie al Comité de Competición. En ese caso, sí podría entrar de oficio y estudiar una sanción que podría ser ejemplar, aunque sigue pareciendo complejo que esto pase. Además, el club amarillo no está por la labor de denunciar lo ocurrido, pero sí apoyará a Baena si el jugador decide hacerlo.

Hay que recordar que Fede Valverde le propinó un puñetazo a Alejandro Baena tras el duelo que enfrentó a Real Madrid y Villarreal. Una vez que los jugadores ya habían pasado por los vestuarios y se habían duchado, el uruguayo agredió al centrocampista del conjunto amarillo en contestación a una provocación que recibió por parte de su rival durante el partido.

«Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo», fueron las palabras de Valverde antes de agredir a Baena. El pique entre ambos jugadores viene de lejos, concretamente de los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel día, después de un encontronazo sobre el césped, Baena supuestamente le dijo a Valverde: «Llora ahora que tu hijo no va a nacer». El jugador del Villarreal ha negado esas palabras en las redes sociales.