Brasil irá a muerte a por Ancelotti si eliminan al Real Madrid de la Champions League

Eduardo Inda no faltó a su cita de cada lunes con El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora que afecta al entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti y al interés que la Confederación Brasileña de Fútbol tiene en el italiano, ya que si el cuadro blanco cae eliminado de la Champions League se lanzarán a por el fichaje de Carletto.

«Dije que Brasil le quiere y si el Madrid cayera el miércoles, que no lo creo, la CBF irá a muerte a por Ancelotti si cae eliminado en el Santiago Bernabéu. Lo que es evidente es que si el Real Madrid llega a final de temporada optando a títulos, Brasil no le atacaría de la misma manera que si caen eliminados», explicó Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató.

Eduardo Inda ha venido contando en exclusiva el estado del interés de la CBF en Carlo Ancelotti. El pasado 1 de abril el director de OKDIARIO desvelaba que el organismo sudamericano estaba presionando al técnico italiano del Real Madrid para que les diese una respuesta. La fecha clave era la final de la Champions League, pero tras el 3-0 sufrido contra el Arsenal en Londres todo podría precipitarse.

La temporada está en juego

Hay que recordar que Carlo Ancelotti tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que tendría una temporada más acordada con el Real Madrid. Es posible que el italiano no la cumpla, aunque serán los resultados finales de la temporada lo que dictará sentencia sobre el entrenador más laureado de la historia de la Champions League.

En estos momentos no hay gran confianza en su continuidad, ya que hay varios resultados que han dolido bastante a lo largo de la temporada, como los dos Clásicos que han jugado hasta ahora. A eso habría que añadir que el Real Madrid está segundo en la clasificación de la Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que tienen pie y medio fuera de la Champions League a menos que consigan un nuevo milagro europeo el próximo miércoles en el Real Madrid.

Brasil, a la espera

Y ese choque entre el Real Madrid – Arsenal del próximo miércoles puede ser clave para la CBF, ya que si los de Concha Espina no consiguen darle la vuelta a la eliminatoria y son eliminados descolgarán el teléfonos para hablar con Carlo Ancelotti. Es un secreto a voces que si los madridistas no avanzan a las semifinales de la máxima competición continental el futuro del italiano estaría lejos del Santiago Bernabéu y por ello los brasileños querrían una respuesta sobre si quiere suceder a Dorival Jr. o no.

Además, Eduardo Inda también desveló hace unas semanas en el programa de Josep Pedrerol que en la cúpula del Real Madrid creen que Carlo Ancelotti ha perdido el control de la plantilla y no le está sacando el máximo rendimiento, por lo que habría que añadir este punto a una posible destitución. Las próximas semanas, con el choque ante el Arsenal, la final de la Copa del Rey y el Clásico liguero pueden ser determinantes para el todavía técnico madridista y quién sabe si próximo seleccionador brasileño.