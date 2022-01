Brasil confirma que no liberará a los jugadores del Real Madrid

La selección brasileña ha anunciado que no liberará a los cuatro madridistas antes de tiempo para que puedan llegar a tiempo al partido de Copa del Rey. Juninho Paulista, coordinador del combinado nacional brasileño, ha confirmado la información adelantada por OKDIARIO, que ya desveló que la Federación Brasileña no tenía intención de dejar salir a Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrygo antes de que acabaran las fechas FIFA.

El Real Madrid tiene partido de Copa del Rey el 3 de febrero frente al Athletic en San Mamés, mientras que el último partido de Brasil es el 2 de febrero (la madrugada del martes 1 al miércoles 2). Por ese motivo, y teniendo en cuenta que Brasil ya está clasificada para el Mundial, el club blanco confiaba en la liberación de los cuatro jugadores convocados por Tite. Sin embargo, el seleccionador no planea dejarles volver a la capital antes de tiempo.

«Nosotros tenemos una relación con los clubes muy buena. Siempre hablamos cordialmente. Tite ha explicado la situación a Ancelotti», comentaba Juninho al ser preguntado por la petición del Real Madrid de liberar a sus cuatro futbolistas para que puedan estar a disposición de Ancelotti para el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey.

El ex jugador del Atlético y actual coordinador de la selección brasileña dejó claro que Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrygo no serán liberados si ganan el primer partido. «No vamos a liberar a los jugadores. Los jugadores tienen que estar con nosotros hasta el final del periodo FIFA, el 2 de febrero. Lo que hay es una conversación y depende de cómo jueguen el primer partido para poder discutir si juegan o no el segundo. Estarán con nosotros hasta el final. No estamos dispuestos a liberarlos. No podemos abrir un precedente. Hemos tenido peticiones de otros clubes. Tenemos pocos días con los jugadores. Hay que aprovechar este año que empezó la preparación para el Mundial», afirmó en una entrevista en El Larguero.

«No podemos liberarlos»

Brasil no está dispuesta a hacer una excepción pese a que ya tienen sacado el billete para Qatar: «No podemos, no es que no queremos, abrir una excepción cuando convocamos a los jugadores y liberarlos de un partido a otro. En la gestión de Tite nunca ha ocurrido. Esa no es la situación, comprendemos la situación del club. Sólo ha pasado por culpa de la pandemia. Teóricamente no existía la fecha de enero. Es una situación que nos obligó a hacer».

Juninho reconoce que las conversaciones con el Real Madrid fueron «en buen tono» y el club entendió la situación del combinado brasileño. «Entendieron nuestra situación y creo que no han tenido problemas». Además, desveló que el seleccionador ha mantenido una conversación con los jugadores implicados para explicarles la situación. «Supongo que Tite ha hablado con ellos y ha dejado muy clara la situación», finalizó.